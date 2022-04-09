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    Святий Престол не заперечує проти поставок зброї Україні

    Святий Престол не заперечує проти поставок зброї Україні

    Апостольська нунціатура в Україні спростувала російські фейки

    Інформація про те, що Святий Престол виступає проти відправлення зброї в Україну є неправдивою. Як говориться у повідомленні Апостольської нунціатури в Україні, деякі засоби масової інформації неправильно розтлумачили інтерв’ю державного секретаря Ватикану П’єтро Пароліна.

    «У інтерв’ю, про яке йдеться, ми говоримо про три різні речі, також позначені розділовими знаками:

    Згідно з тим, що визнає католицька теологія, кожна країна, а в даному випадку Україна, має право захищатися.

    Ми відзначаємо той факт, що міжнародне співтовариство не хоче безпосередньо бути втягненим у війну, попри це деякі країни надсилають зброю.

    Констатується й інший факт: існує ризик, що розвиток ситуації призведе до ще серйознішої ескалації з немислимими наслідками», - йдеться у повідомленні.

    Раніше ряд офіційних російських та білоруських ЗМІ з посиланням на П'єтро Пароліна повідомили, що Ватикан нібито вважає, що «поставки зброї Україні ведуть до загострення конфлікту», проти чого начебто виступає Ватикан.

    В своєму інтерв’ю П’єтро Паролін також сказав, що Ватикан готовий сприяти можливим контактам між Росією та Україною, щоб зупинити війну.

    Раніше Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.

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    Теги: росія ЗМІ Папа Римський війна прапор Ватикан Україна
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    Святий Престол не заперечує проти поставок зброї Україні