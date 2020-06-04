Референдум в Росії: путінська влада скопіювала бюлетень нацистів?

Російських виборців влада зовсім не поважає, навіть не вважає за потрібне щось їм роз'яснювати

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Дизайн и структуру бюллетеня слямзили у нацистов?

Бюллетень голосования по обнулению президентских сроков Путина очень похож на тот, который был использован на референдуме по объединению для Гитлера постов президента и рейхсканцлера 19 августа 1934 года.

Единственная разница в том, что в немецком документе все-таки побольше текста. А российских избирателей власть совсем не уважает, даже не считает нужным что-то им разъяснять.

Результаты обоих референдумов были с самого начала очевидны. И нацисты, кстати, тоже безбожно мухлевали при подсчете голосов. А самое печально, что и последствия референдумов могут быть схожими.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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