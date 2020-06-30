Російські пропагандисти добре жили б і при владі нацистів

Перехід від однієї форми фашизму (тобто від путінізму) до іншої (нацизму) легко дався б пропагандистам

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Пропагандисты уже не первый раз «шутят», что нынешние евреи-антисталинисты «пошли бы в Третьем Рейхе на абажуры». Несколько лет назад о том, что так не случилось, сожалела в Комсомолке журналистка Скойбеда. Сейчас отличился редактор военного журнала Игорь Коротченко. В программе Скобеевой он сказал, что Гозман при нацистах пошел бы на пепел, а Макаревич — на абажур. Одновременно на экране демонстрировали их фотографии. То есть это был не экспромт, а акция, согласованная с редакцией программы.

Телепропагандистам, видимо, это кажется безумно смешным. Они прямо подпрыгивают от удовольствия: «как мы евреев потролили». Однако я не чувствую себя уязвленным. Конечно, моя судьба при нацистском режиме сложилась бы, мягко говоря, безрадостно. Но это - совершенно естественно. Меня обидело бы только предположение, что могло быть по-другому. Я и нацизм (сталинизм, путинизм) – вещи несовместные. При Гитлере я мог бы существовать только в виде абажура (радуйтесь Скойбеда и Коротченко), при Сталине - в качестве лагерной пыли, а при Путине - в эмиграции (повезло, вовремя унес ноги).

А вот российские пропагандисты типа Коротченко, Скобеевой, Киселева или Соловьева могут гордиться - из них абажуры не стали бы делать. Нацисты умели эффективно использовать таких подлецов-провокаторов и нашли бы им более выгодное для себя применение. Соловьев мог бы стать второй Стеллой Гольдшлаг: входил бы, используя свое еврейское происхождение, в доверие и сдавал Гестапо скрывающихся евреев. Киселев – важная птица, работал бы в министерстве пропаганды у Геббельса. Скобеева – дама попроще, трудилась бы за недорого в Дер Штюрмер у Штрайхера. Ну а большинство путинских пропагандистов, чекистов, чиновников писали бы за пайку хлеба листовки в стиле «бей ж… политрука, морда просит кирпича»; работали бы охранниками в концлагерях или служили на оккупированных территориях карателями. Их нравственные и профессиональные качества идеально соответствуют именно такой карьере.

Переход от одной формы фашизма (т.е. от путинизма) к другой (нацизму) легко дался бы пропагандистам. Вместо американцев, украинцев и «гейевропейцев» теми же словами они стали бы проклинать евреев, большевиков и плутократов. Вместо русского мира прославляли бы немецкий рейх. В родную гавань у них вернулся бы не Крым, а Австрия и Судеты. Ненависть к либералам, пацифистам, геям, йеговистам, феминисткам, США, Польше сохранилась бы, как и зашкаливающий уровень ксенофобии, урапатриотической истерии, бравурного самохвальства, милитаризма, культа войны и оружия. Переобучение из путинских в гебельсовские пропагандисты заняло бы не больше одного дня.

Так что у них все было бы в ажуре и при нацистах. Пусть гордятся. А мы в Рейхе только на абажуры сгодились бы. Ну что же, лучше быть жертвами, чем палачами.