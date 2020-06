У Детройті поліцейські наїхали автомобілем на натовп протестувальників

Водій поліцейського авто намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля

Співробітники поліції в американському Детройті службовим позашляховиком наїхали на натовп протестувальників.

Про це пише clickondetroit.

Як свідчить відеозапис, позашляховик поліції рухався крізь натовп протестувальників, причому ривками – у такий спосіб водій намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля.

Протестувальники кажуть, що у результаті інциденту за допомогою до лікарів звернулися восьмеро травмованих людей. Влада заперечує: щонайбільше двоє.

