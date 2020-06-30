У Детройті поліцейські наїхали автомобілем на натовп протестувальників

Водій поліцейського авто намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля

Співробітники поліції в американському Детройті службовим позашляховиком наїхали на натовп протестувальників.

Про це пише clickondetroit.

Як свідчить відеозапис, позашляховик поліції рухався крізь натовп протестувальників, причому ривками – у такий спосіб водій намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля.

Протестувальники кажуть, що у результаті інциденту за допомогою до лікарів звернулися восьмеро травмованих людей. Влада заперечує: щонайбільше двоє.

Люди обурені такими діями копів, вважають: це зайвий раз доводить, що протести відбуваються недарма. А поліція відчуває себе безкарною і впевнена, що «значок дає їм право чинити шкоду за будь-яких обставин».

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про захист пам'ятників на території країни, за яким за їх осквернення і руйнування передбачаються тривалі терміни тюремного ув'язнення.

Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.