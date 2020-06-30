У Детройті поліцейські наїхали автомобілем на натовп протестувальників
Водій поліцейського авто намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля
Співробітники поліції в американському Детройті службовим позашляховиком наїхали на натовп протестувальників.
Про це пише clickondetroit.
Як свідчить відеозапис, позашляховик поліції рухався крізь натовп протестувальників, причому ривками – у такий спосіб водій намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля.
Протестувальники кажуть, що у результаті інциденту за допомогою до лікарів звернулися восьмеро травмованих людей. Влада заперечує: щонайбільше двоє.
Люди обурені такими діями копів, вважають: це зайвий раз доводить, що протести відбуваються недарма. А поліція відчуває себе безкарною і впевнена, що «значок дає їм право чинити шкоду за будь-яких обставин».
Мер Детройта натомість пояснив, що на поліцію напали.
Detroit police released this video from inside the squad car that drove through a group of protesters Sunday night. pic.twitter.com/0pzJbEH4Bj— Motor City Muckraker (@MCmuckraker) June 29, 2020
До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про захист пам'ятників на території країни, за яким за їх осквернення і руйнування передбачаються тривалі терміни тюремного ув'язнення.
Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.
Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.
Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.
Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.