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    У світі

    У Детройті поліцейські наїхали автомобілем на натовп протестувальників

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    Мер Детройта пояснив, що на поліцію напали - У Детройті поліцейські наїхали автомобілем на натовп протестувальників
    Мер Детройта пояснив, що на поліцію напали
    Скріншот з відео

    Водій поліцейського авто намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля

    Співробітники поліції в американському Детройті службовим позашляховиком наїхали на натовп протестувальників.

    Про це пише clickondetroit.

    Як свідчить відеозапис, позашляховик поліції рухався крізь натовп протестувальників, причому ривками – у такий спосіб водій намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля.

    Протестувальники кажуть, що у результаті інциденту за допомогою до лікарів звернулися восьмеро травмованих людей. Влада заперечує: щонайбільше двоє.

    Люди обурені такими діями копів, вважають: це зайвий раз доводить, що протести відбуваються недарма. А поліція відчуває себе безкарною і впевнена, що «значок дає їм право чинити шкоду за будь-яких обставин».

    Мер Детройта натомість пояснив, що на поліцію напали.

    До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про захист пам'ятників на території країни, за яким за їх осквернення і руйнування передбачаються тривалі терміни тюремного ув'язнення.

    Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.

    Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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