Трамп принижував Мей і Меркель під час засекречених телефонних переговорів - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмови лідера США були «майже садистськими і знущальними» - джерело у Білому домі

Американський лідер називав канцлера Німеччини і колишню прем'єр-міністра Великобританії дурепами

Президент США Дональд Трамп дозволяв собі образливі висловлювання на адресу іноземних колег під час засекречених телефонних переговорів. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що американський лідер називав канцлера Німеччини Ангелу Меркель дурною і звинувачував її в тому, що вона знаходиться під впливом Росії.

«Колишню прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей він також вважав дурепою, розкритикувавши її безхарактерність щодо Brexit, НАТО і імміграційних питань», - йдеться у повідомленні.

Видання стверджує, що голова Білого дому під час розмов здійснював жорстокі нападки на Мей і Меркель.

Як зазначає один із співрозмовників агентства, розмови лідера США були «майже садистськими і знущальними».

Крім лідерів Німеччини і Великобританії агресивним нападкам з боку Трампа піддавалися президент Франції Еммануель Макрон, канадський і австралійський прем'єри Джастін Трюдо і Скотт Моррісон.

Водночас російський президент Путін і турецький лідер Ердоган часто «перегравали» американського колегу в телефонних розмовах. Анонімні чиновники Білого дому і співробітники американської розвідки заявили, що Трамп «систематично був не готовий до обговорення серйозних питань» і часто «марив». Через це високопоставлені чиновники прийшли до висновку, що чинний президент становить загрозу для національної безпеки країни.

«Найбільшу жорсткість він проявляє до тих, на кого дивиться як на слабаків, і він найслабший з тими, з ким він повинен бути жорстким», - заявило джерело у Білому домі.

Раніше в ефірі ABC News колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон назвав Трампа «приголомшливо необізнаною» людиною, якою легко маніпулювати.