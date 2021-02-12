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    Думки вголос

    Смертність від коронавірусу в Росії: крах афери

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Смертність від коронавірусу в Росії: крах афери

    Головним спікером пропагандистської кампанії став сам Путін

    Мовою оригіналу

    «Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью»

    (Владимир Даль. Пословицы русского народа)

    Медуза пишет: «Теперь почти официально: Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения... Росстат 8 февраля опубликовал данные о смертности в России за 2020 год. Из них следует, что в стране с апреля и по 31 декабря избыточная смертность составила 358 тысяч человек».

    Таким образом лопнула очередная дезинформационная афера под названием: «Россия справляется с пандемией лучше других стран».

    Главным спикером этой пропагандистской кампании стал сам Путин:

    20.07.2020

    «В странах с хорошей развитой системой здравоохранения, богатых странах Европы летальность – 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15% – Бельгия, Великобритания,– 15 с лишним. У нас – 1,5%. Повторяю, можно как угодно относиться к статистике, можно доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше, на порядок».

    21 10 2020

    «Смертность у нас, к сожалению, подросла ... от коронавируса по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что лучше начали, более тщательно фиксировать причины смертности. А общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. А это основной показатель состояния системы здравоохранения в целом».

    28 01 2021

    «Пандемия действительно постепенно отступает... По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так».

    Как всегда у Путина, ни одного слова правды. И опроверг его свой же ручной Росстат.

    Российские телеканалы весь год транслировали ужастики о ситуации в США и в Европе на фоне благостных рассказов о том, что «Россия справляется». А вот, оказывается, не справляется. Россия на втором месте в мире после США по абсолютному числу умерших от пандемии и после Перу по числу жертв относительно всех жителей страны. Она далеко опережает в худшую сторону все европейские страны, которых лицемерно жалели кремлевские пропагандисты.

    Но главное, Россия на первом месте с огромным отрывом по лжи – реальные данные по погибшим приуменьшены в шесть с половиной раз (в других странах разница между официальным числом жертв и «лишними» смертями в основном небольшая и вызвана технической невозможностью учесть всех погибших в результате пандемии).

    Главной целевой аудиторией «короновирусной» дезинформации стало население западных стран. Российские пропагандисты посылают ему такой месседж: «Путин в отличие от западных руководителей справляется с эпидемией без массированных ограничительных мер. В ваших странах «коронодиктатура», а в России - свобода. Выходите на улицы протестовать». Я давно наблюдаю, как путинские тролли буквально визжат об этом в Германии. Такая дезинформация стала одной из причин бурных «коронопротестов» в этой стране.

    Думаете, после публикации данных об избыточной смертности эта кампания должна сдуться? Ничего подобного, наглость российских пропагандистов безгранична, также, как и тупость их аудитории. Будут продолжать врать, а слушатели, в том числе на Западе даже не попытаются снять пропагандистскую лапшу со своих ослиных ушей.

    Таблица из Фейсбука Леонида Волкова

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим коронавірус
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