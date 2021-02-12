На Донбасі від кулеметного вогню загинув 25-річний боєць Владислав Лященко

Владислав Лященко – п’ята бойова втрата Об’єднаних сил у лютому 2021 року

Боєць загинув неподалік населеного пункту Новомихайлівка

Вчора, 11 лютого, внаслідок обстрілу з великокаліберного кулемета під селом Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу Владислав Лященко.

Ім’я військового назвала пресслужба військової частини в п’ятницю, 12 лютого.

«Із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима. Владислав Лященко 1996 року народження загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті», – йдеться в повідомленні бригади.

28 омбр висловила щирі співчуття родині Владислава та пообіцяла помститися за смерть воїна.

Нагадаємо, в четвер, 11 лютого, близько 21:45 російські окупаційні війська обстріляли з великокаліберного кулемета позиції Збройних сил України під Новомихайлівкою Донецької області.

За офіційними даними Міноборони, Владислав Лященко – п’ята бойова втрата Об’єднаних сил у лютому 2021 року.

Також 11 лютого від кулі снайпера загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

Нагадаємо, двоє українських військових загинули 6 лютого в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного досі під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої». Згодом стало відомо, що на невстановленому вибуховому пристрої підірвались старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений.

2 лютого біля села Шуми на Донеччині внаслідок прицільного снайперського вогню з боку ворога загинув старший матрос Дмитро Власенко – старший стрілець зі складу 503 обмп ВМС ЗС України.

Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.

Також протягом першого місяці року десять військових ЗСУ отримали бойові поранення. Відповідно до зведень пресцентру ООС, за місяць зафіксовано 166 ворожих обстрілів.



