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    Думки вголос

    Створена Путіним загроза війни стала проблемою для нього самого

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Рекетира-невдаху Путіна самого змусять заплатити за міжнародну напруженість - Створена Путіним загроза війни стала проблемою для нього самого
    Рекетира-невдаху Путіна самого змусять заплатити за міжнародну напруженість

    Путін вирішив, що загроза війни – хороший товар, за який від Заходу можна отримати будь-які поступки

    Мовою оригіналу

    Купи кирпич войны!

    Была такая форма хулиганского рэкета. Хулиган подходил где-нибудь в темном углу к обывателю с кирпичом в руках и говорил: «Купи кирпич!». Обыватель, боясь получить этим же кирпичом по голове, покупал его, то есть отдавал «за кирпич» свои деньги. А если потом хулигана ловили, он говорил: «А в чем проблема? Я его и не собирался бить, просто кирпич продавал».

    Путин тоже «торгует кирпичом». Его «кирпич» – международная напряженность, угроза войны. Он подходит к Западу с угрозой нового вторжения в Украину и говорит: «Купи у меня этот кирпич». Он практически не скрывает, что пытается «как можно дольше создавать напряжение», которое «выгодно для России». Путин решил, что угроза войны – хороший товар, за который от Запада можно получить любые уступки.

    Однако созданная им угроза обернулась против него самого. Дело идет к тому, что кирпич, который никто не купил, станет раскалённым, обожжет ему руки и упадет на ногу.

    Американский профессор Igor Aizenberg, внимательно анализирующий ситуацию в США, пишет: «По мнению большинства американских комментаторов, Путин всеми своими действиями в последние месяцы добивается результатов, прямо противоположных тем, к которым стремится. Он хотел, чтобы страны НАТО не поставляли Украине оружие – Украина получает его в действительно беспрецедентных до сих пор количествах. Он хотел расколоть Запад – в своих решениях США, страны ЕС, G7, НАТО едины как никогда. Он хотел, чтобы было меньше сил НАТО у границ России – дополнительные американские войска перебрасываются в Польшу и Румынию. Он хотел и хочет отменить санкции, действующие против России – но добился того, что Сенат находится на завершающей стадии разработки нового законопроекта, которым будут предусмотрены новые, очень жесткие санкции, с указанием, за что и когда они должны вводится, а США, ЕС и страны G7, не входящие в ЕС, в любом случае разработали пакет беспрецедентных санкций, которые отрежут российскую экономическую и финансовую систему от всего мира в случае, если Россия пойдет по пути войны».

    Похоже, что незадачливого рэкетира самого заставят заплатить за международную напряженность, которую он хотел дорого продать своим западным «партнерам».

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія США НАТО санкції війна Путін путінський режим
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    Створена Путіним загроза війни стала проблемою для нього самого