Тривалої та виснажливої війни не буде

До тривалої виснажливої війни не готова російська армія, «оборонка», економіка, населення

Затяжної війни не буде

Будь ласка, читайте текст після реклами

Річна історія цієї війни – низка російських планів, що послідовно провалюються. Один провалюється – висувають інший, потім третій і таке інше.

1. Лютий-березень 2022 – план бліцкригу, Київ беремо за три дні, Україну – за пару тижнів. 9 травня Путін приймає парад у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Результат: повний провал.

2. Весна-літо 2022 року – план наступу на Донбасі, розгрому та оточення там основних українських сил.

Результат: повний провал.

3. Вересень-грудень 2022 р. – план ракетної війни під девізом: «Вбомбити Україну в 18 століття».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Планувалося зруйнувати критичну енергетичну та транспортну інфраструктуру, заморозити та знеструмити українські міста, паралізувати та захопити країну. Паралельно підірвали газопроводи до Європи, намагаючись її заморозити і поставити на коліна.

Результат: повний провал.

Тепер у них новий план досягнення успіху – тривала війна на виснаження. Цей план приречений на провал.

До тривалої виснажливої війни не готова російська армія, «оборонка», економіка, населення. А головне, до неї не готова правляча верхівка і передусім сам Путін.

Зараз багато хто пише, що Путін хоче воювати нескінченно і вирішив зробити війну для Росії нормою. Не думаю, що це так. Він зовсім не схожий на лідера країни, що б'ється, на кризового менеджера, що розрулює екстремальні ситуації (війна завжди екстрим). Він лінивий сибарит, що любить розмірене, повне задоволення життя в розкоші. Йому (як і всій верхівці) весь цей військовий стрес задарма не потрібен.

Він очікував на легку перемогу, за якою пішов би «історичний тріумф» і входження в пантеон «великих государів» в один ряд з Петром і Сталіним. Але потрапив у просак. Нічого не вийшло. Я впевнений, що зараз він просто не знає, що робити далі. Воює за інерцією, розуміючи, що відступити для нього означає втратити владу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тривалої війни не буде – цей план російська влада також бездарно провалять, як і всі попередні. Якщо в портфоліо криворуких невдах одні провали, не варто чекати, що їхній черговий проект раптом реалізується.

Путінський сценарій затяжної війни перекреслить українська реконкіста, що триває, яка має шанс закінчитися успіхом уже цього року.

Слава Україні!