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    Думки вголос

    У новому році на Путіна чекають серйозні проблеми

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    На Путіна очікують кулька жорстоких батлів - У новому році на Путіна чекають серйозні проблеми
    На Путіна очікують кулька жорстоких батлів

    Опоненти Путіна перейдуть в наступ

    Мовою оригіналу

    Три батла. Прогноз

    В новом году Путина ждут серьезные проблемы. Его противники перейдут в наступление. Состоится несколько жестких батлов.

    1. Байден vs Путин. Байден давит, Путин огрызается. Итог – новая система международных санкций против Кремля, серьезные проблемы, как у олигархата, так и в целом в российской экономике.

    2. Навальный vs Путин. Навальный глумится, Путин бесится. Итог – Путин вновь попытается уничтожить Навального, любыми средствами решить эту проблему. В результате опять проиграет и опозорится.

    3. Акционеры ЮКОСа vs Путин.

    По всему миру в счет долга России перед акционерами ЮКОСа будут арестовывать российские активы. Путин по привычке начнет бычить и хамить. Арестуют все, что можно, но он упрется и долг все равно не отдаст.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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