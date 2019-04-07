У Росії офіційне політичне життя вже давно перетворилося на кладовище
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Розсилка
Духовні мерці і політичні трупи сидять в Думі і дисципліновано голосують за командою головного упиря
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Цирк лучше кладбища
Российские СМИ злорадствуют, мол, выборы в Украине превратились в цирк. И что? В России официальная политическая жизнь давно, вообще, превращена в кладбище. Все живое, непредсказуемое, вольное, неформальное в ней затоптано и убито (в некоторых случаях и в прямом смысле этого слова).
Зато, в российской политике, как в известной песне:
«А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Исключительная благодать».
Духовные мертвецы и политические трупы сидят в Думе и дисциплинировано голосуют по команде главного упыря. Такие же давно давно съеденные язвой коррупции покойники, без единой живой мысли и чувства, не приходя в сознание, управляют страной из правительственных, партийных и губернаторских кресел. Машинально, как зомби на запах крови, они стройными рядами маршируют на запах денег и боятся только чекистских чертей, которые могут выдернуть любую не понравившуюся мертвую душу из начальственного кресла и отправить в тюремный ад.
Вверху этой зомби-пирамиды - главный живой труп, надутый ботоксом, как перекаченный футбольный мяч, Упырь всея Руси.
Нет, уж лучше украинская живая жизнь, со скандалами, драками, конфликтами, непредсказуемой борьбой. А главное, с реальными выборами и демократией, где от граждан реально зависит, какой будет власть в их стране.
Джерело: блог Ігора Ейдмана