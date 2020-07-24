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    Думки вголос

    У Росії почали будувати «Храм допінга-на-сечі»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    У Росії почали будувати «Храм допінга-на-сечі»

    Страшно навіть уявити, чим будуть причащати в подібному храмі

    Мовою оригіналу

    Маразм крепчает. В Москве, вслед за храмом вооруженных сил, начали строить главный храм российских олимпийцев (на картинке проект).

    Молиться в этом храме, наверное, станут на иконы с изображением Родниной с младенцем Плющенко на руках; Третьяка, распятого на створе ворот канадскими профессионалами; сотрудников Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), горящих в аду.

    Ну а в центре иконостаса будет изображение Путина, передающего Мутко на горе Сочай скрижали с рецептом допингового «коктейля Родченкова».

    Боюсь даже предположить,чем будут причащаться в подобном храме. Неужели по привычке подменят вино чистой от допинга мочой, а вместо хлеба в ход пойдет мельдоний?

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія спорт допінг
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