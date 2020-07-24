У Росії почали будувати «Храм допінга-на-сечі»

Страшно навіть уявити, чим будуть причащати в подібному храмі

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Маразм крепчает. В Москве, вслед за храмом вооруженных сил, начали строить главный храм российских олимпийцев (на картинке проект).

Молиться в этом храме, наверное, станут на иконы с изображением Родниной с младенцем Плющенко на руках; Третьяка, распятого на створе ворот канадскими профессионалами; сотрудников Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), горящих в аду.

Ну а в центре иконостаса будет изображение Путина, передающего Мутко на горе Сочай скрижали с рецептом допингового «коктейля Родченкова».

Боюсь даже предположить,чем будут причащаться в подобном храме. Неужели по привычке подменят вино чистой от допинга мочой, а вместо хлеба в ход пойдет мельдоний?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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