Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
Представниця російського МЗС Марія Захарова вигадала, що окупанти «захищають свободу Африки» в Україні
скріншот відео

Загарбницька війна в Україні якимось чином, на думку Марії Захарової, має «забезпечити мир в усьому світі»

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну було викликане необхідністю відстояти свободу Африканського континенту. Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні, передають російські ЗМІ.

За словами Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна Росії в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.

«Ви не бачите, за що наші хлопці віддають своє життя. Не просто виступають, не просто говорять, а своїм життям відстоюють право не лише Африканського континенту, а всіх людей на планеті бути вільними», – заявила пропагандистка Захарова.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пожалівся, що один із пунктів «мирної ініціативи» африканських країн про припинення вогню неможливо реалізувати через наступ Збройних сил України. Диктатор зазначив, що деякі «мирні пропозиції» Африки важко або й зовсім неможливо реалізувати. У приклад він навів пункт про припинення вогню в Україні.

При цьому Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів. Про те, що в цих обстрілах винна Росія, диктатор, звісно, промовчав. За словами Путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».

Теги: Африка росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Сумам
Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
Сьогодні, 09:17
Росія планує збільшити вік призовників
Шукає нове «гарматне м’ясо»? Держдума готує зміни для призовників
25 липня, 11:31
Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище
Окупанти перекрили рух у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку: шукають, хто допомагає ЗСУ
24 липня, 09:34
В одній із будівель повилітали вікна внаслідок вибуху
Вибухи у Москві: міноборони РФ висунуло свою версію «бавовни»
24 липня, 06:18
Воїни «Азов» показали бій на південному напрямку (відео)
Воїни «Азов» показали бій на південному напрямку (відео)
18 липня, 19:44
Зараз до Олександра вже частково повернувся зір
Уламок снаряда потрапив у мозок: у Львові лікують бійця «Азова»
10 липня, 21:33
Немає російсько-турецьких відносин, є відносини між Путіним та Ердоганом
Повернення захисників «Азовсталі» в Україну. Хто кого обманув?
9 липня, 12:36
На цвинтарі у станиці Бакинській зайнято вже 60% площі
За пів року на цвинтарі «Вагнера» стало майже у 20 разів більше могил (фото)
8 липня, 13:04
Зеленський: «Ситуація слабка, і ми повинні використати її, щоб вигнати ворога з нашої землі»
ЗСУ мають скористатися бунтом Пригожина – Зеленський
1 липня, 02:23

Соціум

Daily Express: Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму
Daily Express: Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото)
Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото)
Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли
Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли
«Вагнерівці» в Білорусі: британська розвідка оцінила їхню ефективність
«Вагнерівці» в Білорусі: британська розвідка оцінила їхню ефективність
Інженер викрав секретні дані про військові об'єкти США – ЗМІ
Інженер викрав секретні дані про військові об'єкти США – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
27K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
26K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
20K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
4567
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту