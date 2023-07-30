«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»

Загарбницька війна в Україні якимось чином, на думку Марії Захарової, має «забезпечити мир в усьому світі»

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну було викликане необхідністю відстояти свободу Африканського континенту. Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні, передають російські ЗМІ.

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За словами Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна Росії в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.

«Ви не бачите, за що наші хлопці віддають своє життя. Не просто виступають, не просто говорять, а своїм життям відстоюють право не лише Африканського континенту, а всіх людей на планеті бути вільними», – заявила пропагандистка Захарова.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пожалівся, що один із пунктів «мирної ініціативи» африканських країн про припинення вогню неможливо реалізувати через наступ Збройних сил України. Диктатор зазначив, що деякі «мирні пропозиції» Африки важко або й зовсім неможливо реалізувати. У приклад він навів пункт про припинення вогню в Україні.

При цьому Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів. Про те, що в цих обстрілах винна Росія, диктатор, звісно, промовчав. За словами Путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».