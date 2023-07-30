Росіяни викрали з окупованих територій 250 дітей та знайшли їм «нові родини»

Російська окупаційна влада не приховує, що намагається проводити «перевиховання» українських дітей та змусити їх вірити російській пропаганді

Росіяни всиновлюють викрадених дітей не по закону України, тож після деокупації територій буде складно повернути їх додому

Російські окупанти вивезли з непідконтрольних уряду територій півдня України 250 дітей, при цьому ще близько тисячі проходять «перевиховання» в російських «дитячих таборах». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«250 дітей – це ті діти, яких ворог вкрав із тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм «нові сім’ї», їх хтось всиновив в РФ і на тимчасово окупованих територіях, не по закону України», – зазначив Федоров.

За його словами, цих дітей буде вкрай складно повернути додому після деокупації. Окрім того, російські окупанти вивезли понад тисячу дітей у так звані табори під прикриттям оздоровлення, додав Федоров.

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«Але ж ми чітко розуміємо, що це не про оздоровлення, а про пропаганду і промивання мізків нашим дітям. Тож сьогодні наші діти – це одна з найвразливіших категорій населення, на яких ворог всіляко намагається вплинути», – зауважив посадовець.

Федоров додав, що російська окупаційна влада не приховує, що намагається проводити «перевиховання» українських дітей.

«Адже в одному з тверджень гауляйтера він сказав: «Ми забираємо дітей в табір для того, щоб вони справді зрозуміли, що таке цінності, що таке «СВО», і що таке їхня держава – РФ». Тож на жаль, діти сьогодні під таким потужним вогнем пропаганди від ворога», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів. Про те, що в цих обстрілах винна Росія, диктатор, звісно, промовчав. За словами Путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».