Росіяни викрали з окупованих територій 250 дітей та знайшли їм «нові родини»
Росіяни всиновлюють викрадених дітей не по закону України, тож після деокупації територій буде складно повернути їх додому
Російські окупанти вивезли з непідконтрольних уряду територій півдня України 250 дітей, при цьому ще близько тисячі проходять «перевиховання» в російських «дитячих таборах». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«250 дітей – це ті діти, яких ворог вкрав із тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм «нові сім’ї», їх хтось всиновив в РФ і на тимчасово окупованих територіях, не по закону України», – зазначив Федоров.
За його словами, цих дітей буде вкрай складно повернути додому після деокупації. Окрім того, російські окупанти вивезли понад тисячу дітей у так звані табори під прикриттям оздоровлення, додав Федоров.
«Але ж ми чітко розуміємо, що це не про оздоровлення, а про пропаганду і промивання мізків нашим дітям. Тож сьогодні наші діти – це одна з найвразливіших категорій населення, на яких ворог всіляко намагається вплинути», – зауважив посадовець.
Федоров додав, що російська окупаційна влада не приховує, що намагається проводити «перевиховання» українських дітей.
«Адже в одному з тверджень гауляйтера він сказав: «Ми забираємо дітей в табір для того, щоб вони справді зрозуміли, що таке цінності, що таке «СВО», і що таке їхня держава – РФ». Тож на жаль, діти сьогодні під таким потужним вогнем пропаганди від ворога», – підсумував Федоров.
Нагадаємо, що російський диктатор Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів. Про те, що в цих обстрілах винна Росія, диктатор, звісно, промовчав. За словами Путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».
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