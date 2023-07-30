Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни викрали з окупованих територій 250 дітей та знайшли їм «нові родини»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни викрали з окупованих територій 250 дітей та знайшли їм «нові родини»
Російська окупаційна влада не приховує, що намагається проводити «перевиховання» українських дітей та змусити їх вірити російській пропаганді
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни всиновлюють викрадених дітей не по закону України, тож після деокупації територій буде складно повернути їх додому

Російські окупанти вивезли з непідконтрольних уряду територій півдня України 250 дітей, при цьому ще близько тисячі проходять «перевиховання» в російських «дитячих таборах». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«250 дітей – це ті діти, яких ворог вкрав із тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм «нові сім’ї», їх хтось всиновив в РФ і на тимчасово окупованих територіях, не по закону України», – зазначив Федоров.

За його словами, цих дітей буде вкрай складно повернути додому після деокупації. Окрім того, російські окупанти вивезли понад тисячу дітей у так звані табори під прикриттям оздоровлення, додав Федоров.

«Але ж ми чітко розуміємо, що це не про оздоровлення, а про пропаганду і промивання мізків нашим дітям. Тож сьогодні наші діти – це одна з найвразливіших категорій населення, на яких ворог всіляко намагається вплинути», – зауважив посадовець.

Федоров додав, що російська окупаційна влада не приховує, що намагається проводити «перевиховання» українських дітей.

«Адже в одному з тверджень гауляйтера він сказав: «Ми забираємо дітей в табір для того, щоб вони справді зрозуміли, що таке цінності, що таке «СВО», і що таке їхня держава – РФ». Тож на жаль, діти сьогодні під таким потужним вогнем пропаганди від ворога», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів. Про те, що в цих обстрілах винна Росія, диктатор, звісно, промовчав. За словами Путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».

Читайте також:

Теги: діти викрадення окуповані території війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
21 липня, 12:29
Речник Державного департаменту США Меттью Міллер
Путін відмовився їхати на саміт БРІКС: реакція США
20 липня, 01:38
МЗС пояснило, чи можна Путіна судити заочно
МЗС пояснило, чи можна Путіна судити заочно
18 липня, 17:27
Ушкоджено інфраструктурний обʼєкт
Удар дронами по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки (фото)
15 липня, 08:51
Хакерська група APT29 є підрозділом Служби зовнішньої розвідки Росії
Російські хакери атакували дипломатів в Україні: деталі
13 липня, 07:38
Росія задіює у війні елітні підрозділи, бо не може стримати контрнаступ ЗСУ
Війна в Україні порушила національну стратегію Росії – розвідка
6 липня, 09:28
На війні випадковості визначають твою долю часом набагато більше, ніж все інше
Війна помилки не прощає і в борг не дає
6 липня, 09:07
У 2021 році Максим підписав контракт зі Збройними силами 
Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного пластуна та бойового медика Максима Вороб’єнка
6 липня, 09:00
Нам дуже не вистачає гібридних ракет для «Himars», які летять на 150 км
Що уповільнює український наступ?
5 липня, 12:28

Події в Україні

Росіяни викрали з окупованих територій 250 дітей та знайшли їм «нові родини»
Росіяни викрали з окупованих територій 250 дітей та знайшли їм «нові родини»
Партизани влаштували диверсію в Маріуполі
Партизани влаштували диверсію в Маріуполі
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим
Окупанти посилили штурми в Мар'їнці
Окупанти посилили штурми в Мар'їнці
Удар по Сумах: стала відома кількість постраждалих (фото, відео)
Удар по Сумах: стала відома кількість постраждалих (фото, відео)
Окупанти за добу атакували дев’ять областей України: ситуація в регіонах
Окупанти за добу атакували дев’ять областей України: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
27K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
26K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
20K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
4567
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту