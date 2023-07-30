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Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим
Росіяни продовжують посилювати ризику вибуху на Запорізькій АЕС
фото з відкритих джерел

Решта енергоблоків Запорізької АЕС залишаються в холодному режимі

Росіяни на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) завершили перехід пʼятого енергоблока в режим «холодного зупину» і перевели четвертий – в режим «гарячого зупину». Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що зміна статусу реактора була здійснена з метою проведення робіт з технічного обслуговування на п'ятому енергоблоці, які можливі лише в режимі холодної зупинки. 

«Енергоблок №5 був переведений в холодний режим вчора вранці, через три дні після того, як енергоблок №4 був переведений в гарячий режим, пара з якого зараз використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Решта енергоблоків залишаються в холодному стані», – йдеться в повідомленні. 

Крім того, 28 липня команда МАГАТЕ, яка знаходиться на станції, відвідала енергоблок №5, де оглянула корпус реактора, басейн витримки відпрацьованого ядерного палива та парогенератор. Команда відзначила, що все обладнання знаходиться в нормальному стані.

Проте, під час обходу периметра ЗАЕС команда підтвердила, що міни, які вони бачили 23 липня, все ще знаходяться на місці. МАГАТЕ також продовжує запитувати доступ до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх машинних залів.

В Агентстві також додають, що протягом останніх кількох днів їхні представники чули поодинокі детонації, деякі з них були на відстані від станції, а деякі, очевидно, ближче.

Також, 27 липня команда МАГАТЕ здійснила обхід території ставка-охолоджувача, відвідавши пілотну свердловину. За повідомленням команди, наразі триває тестування якості води та дебіту, яке визначить, чи відповідає це місце вимогам до свердловини, встановленим на майданчику.

«Експерти МАГАТЕ продовжують стежити за ситуацією щодо наявності води для охолодження шести реакторів станції. Наявне водопостачання залишається відносно стабільним, а рівень води у великому ставку-охолоджувачі станції знижується приблизно на 1 сантиметр на день через використання і випаровування. Занурювальні насоси періодично використовувалися для перекачування води з вхідного каналу Запорізької ТЕС у вихідний канал ЗАЕС», – зазначають в МАГАТЕ.

Нагадаємо, що 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни. МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС. 

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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