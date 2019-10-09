Війна всіх проти всіх. Що буде з Росією після Путіна

Володимир Путін

Нова сутичка за владу в Росію буде точитися за економічні ресурси

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Политика в России в большей степени не борьба идеологий, а схватка за экономические ресурсы. Так в 90-е годы годы борьба в действительности шла не между коммунистами и демократами, а между различными группировками номенклатуры и спецслужб за еще не распиленную собственность. Во время конфликта сентября-октября 1993 года решалось, кому рулить приватизацией, то есть, в реальности, распределять собственность среди своих: ельцинскому окружению или Хасбулатову-Руцкому и Ко.



Путин пришел к власти, как гарант сохранения олигархо-бюрократическими кланами собственности, присвоенной в 90-е годы. Он в целом выполнил эту задачу, но вывел на арену свою питерско-чекистскую группировку, которая отгрызла значительный кусок экономических ресурсов, как от старого олигархата, так и у государства (то, что не успели попилить в 90-е).

Новая схватка за власть будет тоже идти, по сути, за экономические ресурсы. Гарант нынешнего статус-кво – лично Путин. Он «разводящий», вор в законе, который сдерживает готовых сожрать друг друга шестерок. Все эти Сечины, Золотовы, Чемезовы, Миллеры и т.д. постоянно грызутся у общей кормушки, а потом таскаются к Путину на правеж.

После его неизбежного (раньше или позже) ухода, по всей видимости, начнется схватка различных кланов за власть и ресурсы; война всех против всех в правящем олигархате, ведущая к фатальной дестабилизации режима.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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