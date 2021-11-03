Український генерал пригрозив Путіну «кривавою лазнею»

Київ готовий влаштувати Росії «криваву лазню», якщо та нападе на Україну

Український генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пригрозив влаштувати Росії «криваву лазню», якщо Москва розпочне бойові дії. Про це він написав у статті для видання «Главред».

Як повідомлялося, Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Cупутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про це, оприлюднило видання Politico.

Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликало резонанс у міжнародному співтоваристві.

Український воєначальник заявив, що Росія нібито стягує війська до українського кордону протягом кількох останніх тижнів. Українців він закликав бути готовими до оголошення воєнного стану.

«В цілому нове зосередження на кордоні небезпечно, і Україні, при необхідності, потрібно бути готовою до оголошення воєнного стану. Однак для Путіна питання повномасштабних військових дій поки не ясне. Безумовно, вони до цього готуються, але якщо Путін почне війну, то його в Україні чекає «кривава лазня» і захопленням територій справа не закінчиться. Тим більше, що для Путіна Донбас вже зараз, як валіза без ручки, а з урахуванням розширення бойових дій ситуація може посилитися. Поки Путін це розуміє і йому потрібно буде діяти з великою ймовірністю – як це було з Кримом, коли спочатку все прорахували і тільки потім - почали операцію», – зазначив Романенко.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про ситуацію на російсько-українському кордоні.