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    Думки вголос

    Звернення до військових РФ. Краще розірвати контракт, ніж годувати хробаків в українській землі

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Російських військовослужбовців женуть як худобу на забій - Звернення до військових РФ. Краще розірвати контракт, ніж годувати хробаків в українській землі
    Російських військовослужбовців женуть як худобу на забій
    фото: DW

    Путін збожеволів і ховається у своєму бункері, а гинути за нього російським солдатам?

    Мовою оригіналу

    В сети много сообщений о том, что 12 бойцов Краснодарского ОМОНА отказались ехать на войну в Украину. Их уволили и теперь они судятся с работодателем.

    Таких случаев в действительности очень много. Контрактники отказываются воевать, их увольняют. Срочники отказываются подписывать контракт и идти на войну, их отводят в тыл. Многие просто бросают технику и бегут из Украины. Этот процесс может принять лавинообразный характер. Надо только помочь.

    Я написал образец для листовки, которую можно распространять через социальные сети, мессенджеры и другие информационные каналы среди призывников, военнослужащих и их семей. Следовать этому тексту не обязательно, каждый может составить свой вариант.

    Спаси свою жизнь! Скажи нет войне!

    Путин назвал украинцев братьями и тут же коварно напал на их страну. Со стороны России это захватническая, каиновая война. Российская армия бомбит и обстреливает мирные города братской, как нас уверяют власти, Украины, убивает женщин и детей. Участие в этой войне – преступление.

    Российских военнослужащих гонят как скот на убой. В армии бардак, она не подготовлена к реальным боевым действиям, на жизни солдат начальству наплевать. Потери огромны. Уже более 15 000 россиян убито. С каждым днем число жертв растет. Большинство участников этой преступной войны на ней и погибнут.

    Тебе врали, что украинцы ждут россиян, и украинская армия не будут оказывать сопротивления. А оказалось, что вся Украина вступила в смертельный бой с захватчиками.

    Путин сошел с ума и прячется в своем бункере, а погибать за него тебе?

    Скажи нет войне и сохрани свою жизнь!

    Если ты призывник, скажи нет призыву в армию и воспользуйся своим конституционным правом на альтернативную службу или просто попытайся откосить по состоянию здоровья.

    Если ты срочник, скажи нет контракту и откажись идти на войну, это твое законное право.

    Если ты контрактник, скажи нет участию в войне, тебя не имеют право посылать воевать на территорию иностранного государства. Максимум, что тебе грозит – расторжение контракта, но это лучше, чем погибнуть.

    Если тебя уже погнали на убой в Украину, скажи нет скорой гибели, и, пока не поздно, беги назад или добровольно сдавайся в плен. Украинцы гарантируют тебе жизнь, а в будущем ты сможешь получить политическое убежище в Евросоюзе. Лучше комфортно жить в Баварии, чем кормить червей в украинской земле.

    Если вы мать военнослужащего или призывника, помогите сыну сказать нет гибели на войне и выбрать жизнь!

    У тебя есть возможность практически безнаказанно избежать участия в этой страшной войне!

    Спаси свою жизнь!

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Звернення до військових РФ. Краще розірвати контракт, ніж годувати хробаків в українській землі