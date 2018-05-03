Як Росія буде рятувати компанії, які стали жертвами санкцій США

Будь-який великий приватний бізнес в Росії сьогодні - квазіприватний, без держави він не може дати собі ради

Мовою оригіналу Компании, попавшие под последние санкции США, запросили помощи у властей. Правильно сделали, конечно, потому что это именно им приходится расплачиваться за геополитику. Власти в лице министров и других чиновников стали озвучивать возможные меры помощи: предоставление ликвидности (попросту

Санкції США проти Росії

Будь-який великий приватний бізнес в Росії сьогодні - квазіприватний, без держави він не може дати собі ради

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Компании, попавшие под последние санкции США, запросили помощи у властей. Правильно сделали, конечно, потому что это именно им приходится расплачиваться за геополитику. Власти в лице министров и других чиновников стали озвучивать возможные меры помощи: предоставление ликвидности (попросту говоря — денег) через Промсвязьбанк, госзакупки, авансы из бюджета и даже временная национализация. Наверняка, будут и другие предложения.

Так будет ли помощь от государства? — Будет. Вопрос только в том, очень важный вопрос: насколько эффективной она будет? Конечно, предоставление ликвидности (по словам министра финансов Антона Силуанова, на сумму «порядка сотни миллиардов») смягчит непростое финансовое положение подпавших под санкции компаний. Подобным образом власти помогали бизнесу в годы недавних кризисов.

Здесь главная проблема в том, что тот же кризис 2008-2009 гг. при всей его остроте достаточно быстро закончился. Сегодня уже практически все признают, что санкции — это всерьёз и надолго, а денег для помощи у государства гораздо меньше, чем было накануне последних экономических кризисов. Тот же Резервный фонд, где ещё в начале 2015 года было почти 6 трлн рублей, был израсходован полностью. Да и в оставшемся Фонде национального благосостояния денег заметно меньше, чем было там в лучшие годы (около 3,8 трлн рублей по сравнению с 5 с лишним трлн рублей в лучшие годы). Потому предоставление ликвидности — это временная мера, возможности реализации которой становятся всё меньше.

Что же касается госзакупок, то, опять же временно и не по отношению ко всей продукции подпавших под санкции компаний, это возможно. Ту же технику ГАЗа государство может подзакупить, а алюминий? Весь, что не найдёт сбыта на внешнем рынке, мы теперь в закрома государства будем закупать?

В каком-то небольшом объёме это, вероятно, и возможно, но по отношению ко всей не нашедшей сбыта на внешнем рынке продукции это просто нереально.

Что же касается временной национализации, то тут возникают очень, очень большие сомнения. Национализируем, дальше что? Государство полностью возьмёт на себя ответственность за такие компании, а от этого что, рынок сбыта появится? Компании будут выведены из-под санкций? — Ничего подобного.

Таким образом, пока из всех обозначенных мер поддержки компаний, подпавших под санкции, ничего долговременного и эффективного нет. Это не значит, что не надо предоставлять ту же ликвидность, всё-таки в этих компаниях работают десятки тысяч человек. И эти люди не должны расплачиваться за то, что уж точно происходит не по их вине.

Власти должны понять неэффективность и ограниченность любых мер экономической поддержки подпавших под санкции российских компаний. Но тогда, если с этим согласиться, не остаётся других путей, кроме как попытаться решать проблему санкций политическими методами.

Власти с начала 2000-х выстраивали такие отношения с бизнесом, что он без них никуда. Бизнес был построен (в смысле по стойке «Смирно!»). Некоторых и строить не надо было, сами строились.

В первую очередь, благодаря такой сложившейся специфике взаимоотношений между бизнесом и государством, любой крупный частный бизнес в России сегодня — он квазичастный, без государства он никуда. И оказалось, что в условиях жёстких санкций — это риск, огромный риск. И не бизнес в этом виноват.

Так что, дорогие власти, не можете помочь экономически — пробуйте другие методы. Надеюсь, политические. И это ваша задача и ответственность, ваша.

Джерело: Эхо Москвы

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