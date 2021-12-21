Зеленський розпалює внутрішні конфлікти попри загрозу вторгнення РФ – ексглава РНБО про публікацію в Financial Times

«Саме Зеленський розпочав війни з місцевим самоврядуванням, персональні якісь рахунки зводити з деякими великими бізнесменами, з опозиціонерами», – Данилюк

Данилюк наголосив, що через високий ризик агресії, потрібно консолідувати суспільство і «не вести якісь незрозумілі війни»

Президент Володимир Зеленський провокує внутрішні конфлікти всередині Україні, ослаблюючи державу перед загрозою російського вторгнення.

Про це заявив ексглава РНБО Олександр Данилюк, коментуючи публікацію в Financial Times в ефірі телеканалу.

«Саме Зеленський розпочав війни з місцевим самоврядуванням, персональні якісь рахунки зводити з деякими великими бізнесменами, з опозиціонерами. Він стільки розпочав зараз таких конфліктів, які в принципі з урахуванням тих загроз, з якими стикається зараз країна, це просто безвідповідально, таке робити», – заявив Данилюк.

Він наголосив, що через високий ризик агресії, потрібно консолідувати суспільство і «не вести якісь незрозумілі війни».

«Дуже добре, що такі статті виходять. Тому що влада намагається якось контролювати інформаційний простір України всередині, і добре, що такі світові видання, світового рівня, як Financial Times, The Economist приділяють увагу таким важливим питанням», – додав Данилюк.

Нагадаємо, 19 грудня Financial Times випустила статтю, присвячену подіям в Україні. В статті з посиланням на західних дипломатів і експертів критикується закон про олігархів, який на заході розцінюють як інструмент переслідування нелояльних президенту бізнесменів.

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