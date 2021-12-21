  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський розпалює внутрішні конфлікти попри загрозу вторгнення РФ – ексглава РНБО про публікацію в Financial Times

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Саме Зеленський розпочав війни з місцевим самоврядуванням, персональні якісь рахунки зводити з деякими великими бізнесменами, з опозиціонерами&raquo;,&nbsp;&ndash; Данилюк - Зеленський розпалює внутрішні конфлікти попри загрозу вторгнення РФ – ексглава РНБО про публікацію в Financial Times
    «Саме Зеленський розпочав війни з місцевим самоврядуванням, персональні якісь рахунки зводити з деякими великими бізнесменами, з опозиціонерами», – Данилюк

    Данилюк наголосив, що через високий ризик агресії, потрібно консолідувати суспільство і «не вести якісь незрозумілі війни»

    Президент Володимир Зеленський провокує внутрішні конфлікти всередині Україні, ослаблюючи державу перед загрозою російського вторгнення.

    Про це заявив ексглава РНБО Олександр Данилюк, коментуючи публікацію в Financial Times в ефірі телеканалу.

    «Саме Зеленський розпочав війни з місцевим самоврядуванням, персональні якісь рахунки зводити з деякими великими бізнесменами, з опозиціонерами. Він стільки розпочав зараз таких конфліктів, які в принципі з урахуванням тих загроз, з якими стикається зараз країна, це просто безвідповідально, таке робити», – заявив Данилюк.

    Він наголосив, що через високий ризик агресії, потрібно консолідувати суспільство і «не вести якісь незрозумілі війни».

    «Дуже добре, що такі статті виходять. Тому що влада намагається якось контролювати інформаційний простір України всередині, і добре, що такі світові видання, світового рівня, як Financial Times, The Economist приділяють увагу таким важливим питанням», – додав Данилюк.

    Нагадаємо, 19 грудня Financial Times випустила статтю, присвячену подіям в Україні. В статті з посиланням на західних дипломатів і експертів критикується закон про олігархів, який на заході розцінюють як інструмент переслідування нелояльних президенту бізнесменів.

    Читайте також:

    Теги: РНБО Олександр Данилюк Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський розпалює внутрішні конфлікти попри загрозу вторгнення РФ – ексглава РНБО про публікацію в Financial Times