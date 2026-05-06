Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
Дмитро Попко успішно навчався за унікальною освітньою програмою «Нейропсихологія», проявивши себе як здібний і глибоко вмотивований здобувач освіти
колаж: glavcom.ua

У бою захисник отримав поранення в руку, отруєння газом і фосфорними бомбами, майже добу пролежав в землі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Попка.

Пішов з життя захисник України, випускник факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на факультет психології Університету Шевченка.

Дмитро Попко закінчив бакалаврат факультету психології у 2023 році. З перших днів повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України. У бою захисник отримав поранення в руку, отруєння газом і фосфорними бомбами. Майже добу пролежав в землі. Йому ампутували праву руку, провели безліч операцій. Проте навіть після цього випробування він не зламався. Повернувшись до університетської спільноти Дмитро продовжив навчання в магістратурі та 2025 року отримав ступінь магістра психології.

Дмитро Попко з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України
Дмитро Попко з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України
фото: факультет психології Університету Шевченка

Попко успішно навчався за унікальною освітньою програмою «Нейропсихологія», проявивши себе як здібний, наполегливий і глибоко вмотивований здобувач освіти. Його вирізняли сумлінність, дисциплінованість, повага до обраної професії та щире прагнення допомагати іншим.

У професійній діяльності Дмитро Попко виявляв високий рівень підготовки, відповідальне ставлення до справи та людяність, яка є основою професії психолога. Він був не лише сильним духом воїном, а й чуйною, світлою людиною, яка вміла підтримати і надихнути.

Після важкого поранення у 2025 році Дмитро Попко отримав ступінь магістра психології
Після важкого поранення у 2025 році Дмитро Попко отримав ступінь магістра психології
фото: Yuliya Krasilova/Facebook

«Його життя – це приклад справжнього служіння Україні, приклад гідності, мужності та внутрішньої сили. Це велика втрата для факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для професійної спільноти і для всіх, хто знав Дмитра», – йдеться у дописі факультету.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рамштайн без Америки: Європа формує нову оборонну вісь для України
Рамштайн без Америки: Європа формує нову оборонну вісь для України
16 квiтня, 18:32
Збройні Сили України майстерно знищують ворога
Атака ЗСУ на Новоросійськ: під ударом фрегат «Адмірал Макаров» та бурова установка «Сиваш» (відео)
6 квiтня, 13:54
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час поїздки на фронт
Росія майже рік «захоплює» Костянтинівку: Сирський розповів про ситуацію на фронті
7 квiтня, 12:12
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
11 квiтня, 06:06
Попри заяви про перемогу, війна не дала США та їхнім союзникам очікуваного результату
Хто насправді виграв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів
12 квiтня, 17:51
У ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті
Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами
13 квiтня, 17:18
Окупанти вдарили по Україні
Понад 100 поранених. Зеленський повідомив деталі нічної атаки РФ
16 квiтня, 10:32
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
20 квiтня, 05:18
Ігор Круглик займався зв’язком – критично важливою ланкою на фронті
Серце воїна зупинилося за кілька днів до омріяної відпустки. Згадаймо Ігоря Круглика
26 квiтня, 09:00

Суспільство

Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині
Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині
Телеканал «Рада» обрав виробника для марафону: перемогла «Файно-компані»
Телеканал «Рада» обрав виробника для марафону: перемогла «Файно-компані»

Новини

Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua