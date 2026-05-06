Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Попка.

Пішов з життя захисник України, випускник факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на факультет психології Університету Шевченка.

Дмитро Попко закінчив бакалаврат факультету психології у 2023 році. З перших днів повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України. У бою захисник отримав поранення в руку, отруєння газом і фосфорними бомбами. Майже добу пролежав в землі. Йому ампутували праву руку, провели безліч операцій. Проте навіть після цього випробування він не зламався. Повернувшись до університетської спільноти Дмитро продовжив навчання в магістратурі та 2025 року отримав ступінь магістра психології.

фото: факультет психології Університету Шевченка

Попко успішно навчався за унікальною освітньою програмою «Нейропсихологія», проявивши себе як здібний, наполегливий і глибоко вмотивований здобувач освіти. Його вирізняли сумлінність, дисциплінованість, повага до обраної професії та щире прагнення допомагати іншим.

У професійній діяльності Дмитро Попко виявляв високий рівень підготовки, відповідальне ставлення до справи та людяність, яка є основою професії психолога. Він був не лише сильним духом воїном, а й чуйною, світлою людиною, яка вміла підтримати і надихнути.

фото: Yuliya Krasilova/Facebook

«Його життя – це приклад справжнього служіння Україні, приклад гідності, мужності та внутрішньої сили. Це велика втрата для факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для професійної спільноти і для всіх, хто знав Дмитра», – йдеться у дописі факультету.

