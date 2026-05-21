Трамп заявив, що готовий почекати, щоб отримати «правильну відповідь» щодо мирної угоди з Іраном

glavcom.ua
Трамп: Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, це дуже швидко закінчиться. Ми всі готові до роботи
Президент Дональд Трамп знову заявив, що США, можливо, доведеться завдати «дуже сильного» удару по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.

Переговорний процес наразі демонструє слабкий прогрес, а внутрішньополітичне становище Трампа ускладнюється через негативний вплив зростання цін на бензин на його рейтинги.

Зі свого боку, Корпус вартових ісламської революції виступив із попередженням, заявивши, що повторна агресія проти Тегерана спровокує масштабну війну, яка вийде далеко за межі Близького Сходу.

Крім того, іранська влада оголосила про створення «Перського управління затоки» для встановлення контролю над судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Коментуючи можливий розвиток подій, Трамп висловив сподівання на дипломатичне вирішення ситуації, зауваживши, що прагне уникнути великої кількості людських жертв, але Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію.

Як відомо, Дональд Трамп наголосив, що питання володіння Іраном ядерною зброєю є критично важливішим за фінансове становище громадян США. 

За словами президента, у контексті можливого конфлікту з Тегераном він не зважає на економічні наслідки для американців. Трамп підкреслив, що його головна мета – запобігти появі ядерного арсеналу в Ірані. Він також зауважив, що іранське керівництво має прийняти правильні рішення, інакше Сполучені Штати планують завершити справу самостійно.

До слова, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що адміністрація піклується «про фінансове становище американського народу» та захистив президента Дональда Трампа, якого критикували за те, що він натякнув, що це не є головним, коли він наполягає на мирній угоді з Іраном. 

