Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай побачив головну проблему американської армії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Китай побачив головну проблему американської армії
Пекін побачив, як США втрачають ресурси через Іран
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Пекін уважно вивчає війну з Іраном і шукає спосіб виснажити американську армію

Сполучені Штати демонструють власні вразливості у конфлікті з Іраном, а Китай уважно аналізує ці проблеми для підготовки до потенційного протистояння з американською армією. Пекін спостерігає, як Вашингтон витрачає ресурси та послаблює стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Нові позиції Пекіна

За даними видання, китайські військові звернули увагу на зміну пріоритетів Пентагону. У документах оборонного відомства стримування Китаю більше не є головною темою, що викликає занепокоєння серед американських експертів.

У матеріалі зазначається, що вже 13 травня президент США Дональд Трамп має провести зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. На цьому тлі Пекін, як вважають співрозмовники Politico, отримує додаткові переговорні переваги.

«Китайці мали б повне право сказати: «Що у вас залишилося для побудови стримування?», – заявив колишній чиновник оборонного відомства США. За його словами, для великої геополітичної угоди потрібна реальна сила, а «у цьому питанні не можна блефувати».

Китай вивчає операції США проти Ірану

Китайські військові аналізують практично всі аспекти американських операцій проти Ірану. Їх цікавлять темпи використання ракет, логістика, організація ударів та методи збору розвідувальної інформації.

«Китайські військові надзвичайно уважно вивчають наші операції проти Ірану, щоб виявити вразливості, які вони можуть використати в конфлікті зі Сполученими Штатами», – сказав представник оборонного відомства США на умовах анонімності.

У Politico зазначають, що Пентагон досі демонструє ефективність у конкретних операціях, однак загальна стратегія США викликає питання. Пекін намагається зрозуміти, чи проблеми пов’язані лише з нинішньою адміністрацією, чи йдеться про ширшу кризу американської військової моделі.

Окрему увагу Китай приділяє досвіду Ірану із застосуванням дешевих технологій. Тегеран активно використовує масовані атаки дронів-камікадзе для перевантаження систем протиповітряної оборони.

Експертка з оборонної стратегії Бекка Вассер вважає, що Китай може використати інший підхід — масовані ракетні удари.

«Їм не потрібно використовувати дрони, щоб заплутати радари протиповітряної оборони та перевантажити системи таким самим чином», – зазначила вона.

Слабкі місця китайської армії

Попри активну модернізацію армії, Китай також має власні слабкі місця. Зокрема, китайські війська не мають реального бойового досвіду з 1979 року після війни з В’єтнамом. Крім того, Сі Цзіньпін останніми роками проводить масштабні кадрові чистки у військовому керівництві. За даними Politico, із 2022 року посад позбулися понад 100 високопоставлених офіцерів.

Втім, Пекін роками вивчає американську військову модель. Китайські генерали аналізують залежність США від військових баз, авіаційних паливозаправників та складної логістики. Також КНР уважно досліджує американські принципи ведення кібервійн та авіаударів.

Проблема виснаження американських арсеналів

Однією з головних проблем для Пентагону видання називає скорочення запасів озброєння. США витрачають дорогі ракети Tomahawk та системи Patriot на іранському напрямку, що впливає на можливості стримування Китаю навколо Тайваню.

«Вони знають, що кожна ракета, яка використовується в Ірані, - це ракета, яку не можна використовувати для стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні», - наголосив колишній чиновник оборонного відомства США.

Нагадаємо, що цього тижня президент США Дональд Трамп прибуде з офіційним візитом до Китаю для проведення дводенних переговорів із президентом Сі Цзіньпіном.

Лідери двох найбільших економік світу зустрінуться особисто вперше за останні пів року, намагаючись стабілізувати відносини, суттєво підірвані торговельними розбіжностями та триваючим конфліктом на Близькому Сході. Програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту. 

Читайте також:

Теги: Китай США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано 917 ударів по 48 населених пунктах
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
8 травня, 07:40
Умєров доповів Зеленському
Візит Умєрова до США: президент назвав три завдання
7 травня, 17:19
Вей Фенхе (зліва) та Лі Шанфу (справа) отримали вироки
Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари
7 травня, 15:38
Трамп високо оцінив переговори з іранською стороною
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
6 травня, 22:58
Пропагандистка Маргарита Симоньян образила Аллу Пугачову, яка виїхала з РФ
Пропагандистка Симоньян публічно принизила Аллу Пугачову (відео)
6 травня, 10:33
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
25 квiтня, 02:00
Дональд Туск зробив тривожну заяву
Росія може напасти на НАТО: Туск назвав дату
24 квiтня, 12:05
Росія намагається посіяти ворожнечу в українському війську через фейки
Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
20 квiтня, 08:04
Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершенняа
Деякі українці не платитимуть за комуналку: президент підписав закон
14 квiтня, 16:08

Політика

Білорусь звільнила п’ятьох ув’язнених. Трамп публічно звернувся до Лукашенка
Білорусь звільнила п’ятьох ув’язнених. Трамп публічно звернувся до Лукашенка
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Китай побачив головну проблему американської армії
Китай побачив головну проблему американської армії
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна
Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна
Премʼєр Індії закликав громадян скоротити поїздки для економії пального
Премʼєр Індії закликав громадян скоротити поїздки для економії пального

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua