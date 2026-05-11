Китай побачив головну проблему американської армії

Пекін уважно вивчає війну з Іраном і шукає спосіб виснажити американську армію

Сполучені Штати демонструють власні вразливості у конфлікті з Іраном, а Китай уважно аналізує ці проблеми для підготовки до потенційного протистояння з американською армією. Пекін спостерігає, як Вашингтон витрачає ресурси та послаблює стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Нові позиції Пекіна

За даними видання, китайські військові звернули увагу на зміну пріоритетів Пентагону. У документах оборонного відомства стримування Китаю більше не є головною темою, що викликає занепокоєння серед американських експертів.

У матеріалі зазначається, що вже 13 травня президент США Дональд Трамп має провести зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. На цьому тлі Пекін, як вважають співрозмовники Politico, отримує додаткові переговорні переваги.

«Китайці мали б повне право сказати: «Що у вас залишилося для побудови стримування?», – заявив колишній чиновник оборонного відомства США. За його словами, для великої геополітичної угоди потрібна реальна сила, а «у цьому питанні не можна блефувати».

Китай вивчає операції США проти Ірану

Китайські військові аналізують практично всі аспекти американських операцій проти Ірану. Їх цікавлять темпи використання ракет, логістика, організація ударів та методи збору розвідувальної інформації.

«Китайські військові надзвичайно уважно вивчають наші операції проти Ірану, щоб виявити вразливості, які вони можуть використати в конфлікті зі Сполученими Штатами», – сказав представник оборонного відомства США на умовах анонімності.

У Politico зазначають, що Пентагон досі демонструє ефективність у конкретних операціях, однак загальна стратегія США викликає питання. Пекін намагається зрозуміти, чи проблеми пов’язані лише з нинішньою адміністрацією, чи йдеться про ширшу кризу американської військової моделі.

Окрему увагу Китай приділяє досвіду Ірану із застосуванням дешевих технологій. Тегеран активно використовує масовані атаки дронів-камікадзе для перевантаження систем протиповітряної оборони.

Експертка з оборонної стратегії Бекка Вассер вважає, що Китай може використати інший підхід — масовані ракетні удари.

«Їм не потрібно використовувати дрони, щоб заплутати радари протиповітряної оборони та перевантажити системи таким самим чином», – зазначила вона.

Слабкі місця китайської армії

Попри активну модернізацію армії, Китай також має власні слабкі місця. Зокрема, китайські війська не мають реального бойового досвіду з 1979 року після війни з В’єтнамом. Крім того, Сі Цзіньпін останніми роками проводить масштабні кадрові чистки у військовому керівництві. За даними Politico, із 2022 року посад позбулися понад 100 високопоставлених офіцерів.

Втім, Пекін роками вивчає американську військову модель. Китайські генерали аналізують залежність США від військових баз, авіаційних паливозаправників та складної логістики. Також КНР уважно досліджує американські принципи ведення кібервійн та авіаударів.

Проблема виснаження американських арсеналів

Однією з головних проблем для Пентагону видання називає скорочення запасів озброєння. США витрачають дорогі ракети Tomahawk та системи Patriot на іранському напрямку, що впливає на можливості стримування Китаю навколо Тайваню.

«Вони знають, що кожна ракета, яка використовується в Ірані, - це ракета, яку не можна використовувати для стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні», - наголосив колишній чиновник оборонного відомства США.

Нагадаємо, що цього тижня президент США Дональд Трамп прибуде з офіційним візитом до Китаю для проведення дводенних переговорів із президентом Сі Цзіньпіном.

Лідери двох найбільших економік світу зустрінуться особисто вперше за останні пів року, намагаючись стабілізувати відносини, суттєво підірвані торговельними розбіжностями та триваючим конфліктом на Близькому Сході. Програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту.