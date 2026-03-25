Удар по Вінниччині 24 березня: кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань завершено
фото: ДСНС Вінниччини

Один приватний будинок внаслідок атаки знищено повністю

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Вінниччині зросла до 18. Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості. Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає «Главком».

Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, сім багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування. Один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження. В інших – вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

За даними влади, ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань завершено.

«Комісії продовжують роботу з обстеження пошкоджених будинків та фіксації збитків. Уся необхідна інформація збирається для подальшого відновлення та надання допомоги людям», – наголосила Заболотна.

Дякую фахівцям ДСНС, медикам, комунальним службам, міжнародним фондам і всім небайдужим людям, які працювали на місцях та допомагали постраждалим.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Вінниці вдень 24 березня. Унаслідок цього загинула людина. ДСНС показала наслідки атаки.

Також 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

