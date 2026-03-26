Окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ: загинула працівниця

66-річна працівниця підприємства загинула

Сьогодні, 26 березня, близько 14.00 російська терористична армія вкотре обстріляла Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки загинула працівниця підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

«Внаслідок цього удару травми, несумісні з життям, отримала 66-річна працівниця підприємства. Співчуття рідним та близьким загиблої», – зауважив Шанько.

Нагадаємо, упродовж грудня російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав тоді серйозних руйнувань: були пошкоджені приміщення і обладнання станції.

До слова, російські війська вночі 26 березня атакували чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару сталися знеструмлення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.