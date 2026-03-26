Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що про продовження паузи США попросило керівництво Ірану 

Президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Про це пише «Главком».

Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня. Американський лідер підкреслив, що наразі триває переговорний процес, який, всупереч повідомленням певних медіа, демонструє позитивну динаміку.

Пролонгація обмежень відбулася на тлі завершення попереднього терміну паузи, який спливав цієї п'ятниці. Глава Білого дому оголосив про своє рішення невдовзі після того, як завершилася робота на фінансових ринках. Таким чином, термін дії мораторію офіційно встановлено до 20:00 за східним часом.

Раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. 

За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

Як відомо, очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони. 

Арагчі підтвердив, що останнім часом через посередництво дружніх держав від США надійшло кілька звернень. Проте він зауважив, що цей процес є лише обміном повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінними переговорами.

Теги: Дональд Трамп Іран енергетика війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua