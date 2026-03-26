Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів

Дональд Трамп зауважив, що про продовження паузи США попросило керівництво Ірану

Президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Про це пише «Главком».

Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня. Американський лідер підкреслив, що наразі триває переговорний процес, який, всупереч повідомленням певних медіа, демонструє позитивну динаміку.

Пролонгація обмежень відбулася на тлі завершення попереднього терміну паузи, який спливав цієї п'ятниці. Глава Білого дому оголосив про своє рішення невдовзі після того, як завершилася робота на фінансових ринках. Таким чином, термін дії мораторію офіційно встановлено до 20:00 за східним часом.

Раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни.

За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

Як відомо, очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Арагчі підтвердив, що останнім часом через посередництво дружніх держав від США надійшло кілька звернень. Проте він зауважив, що цей процес є лише обміном повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінними переговорами.