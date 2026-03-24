Окупанти вдарили по центру Житомира: постраждала дитина

Російська терористична армія 24 березня завдала удару по центру Житомира. Унаслідок атаки постраждала 12-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Зокрема, унаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. В прилеглих будівлях вибито вікна.

«Пожежу оперативно локалізували рятувальники. За оперативною інформацією, внаслідок атаки постраждала дівчинка 12 років. Вона доставлена в лікарню, де їй надають необхідну допомогу. Не нехтуйте сигналами тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, у Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.