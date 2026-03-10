Головна Світ Політика
РФ сформувала чорний список держав, з яких не можна вербувати найманців для війни з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вербування іноземців до російської армії здійснюється на системній основі
фото: АрміяInform

Москва припинила вербування громадян деяких африканських країн через незадоволення їхніх урядів

Кремль змінив підхід до набору іноземців у російську армію для участі у війні проти України. Вербування тепер здійснюється на системній основі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Robert Lansing Institute.

Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали – закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва РФ на континенті.

За наявними даними, ідентифіковано понад 1,4 тис. громадян африканських країн, які воювали на боці РФ. Також підтверджено загибель щонайменше 316 осіб, причому значна частина з них загинула менш ніж за місяць після потрапляння на фронт. Багатьох з них ввели в оману на етапі відбору, обіцяючи роботу в цивільній сфері. 

Дослідники зазначають, що після різкої реакції урядів в окремих африканських країнах Росія припинила вербування їхніх громадян, сформувавши неофіційний «чорний список» держав. Натомість набір продовжується в інших країнах континенту.

Нагадаємо, що у Кенії в листопаді 2025 року було заявлено, що понад 200 громадян країни воюють за Росію в Україні, а в Ботсвані повідомили про два випадки, коли південноафриканці були обмануті обіцянками роботи та відправлені на війну. Зокрема, у повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців. До армії РФ долучилися громадяни щонайменше з 48 країн.

До слова, найманці з Гамбії, які воювали на боці Росії проти України, отримали російське громадянство. Росія показово вручила найманцям російські паспорти.

росія мобілізація іноземці

