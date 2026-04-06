Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану

Були атаковані підприємства, що постачають електроенергію, воду та кисень до Асалує

Ізраїль завдав удару по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану в Асалує. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це серйозним економічним ударом по Тегерану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що на іранському нафтохімічному комплексі «Південний Парс» пролунало кілька вибухів. Були атаковані підприємства, що постачають електроенергію, воду та кисень до Асалує. Однак нафтохімічна компанія «Парс» не зазнала пошкоджень, електропостачання до всіх нафтохімічних об'єктів Асалує було відключено.

У березні Ізраїль завдав удару по головному джерелу енергії Ірану – газовому родовищу «Південний Парс» та його інфраструктурі на сусідньому переробному центрі в Асалує, що спровокувало іранські атаки на енергетичні об'єкти по всьому Близькому Сходу.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана.