Головна Світ Політика
search button user button menu button

США втрачають контроль над війною на Близькому Сході: оцінка The Guardian

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США втрачають контроль над війною на Близькому Сході: оцінка The Guardian
Нинішня ескалація ставить під сумнів здатність США контролювати ситуацію, а наслідки конфлікту доведеться долати ще довгі роки
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

На тлі ескалації конфлікту союзники США в регіоні дедалі жорсткіше реагують на події

Ескалація війни з Іраном після ударів по газовому родовищу Південний Парс може мати неконтрольовані наслідки для регіону та світу. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Видання зазначає, що конфлікт загострився після атаки Ізраїлю на стратегічний енергетичний об’єкт, який Іран ділить із Катаром, та подальшої відповіді Тегерана по цілях у регіоні.

У матеріалі наголошується, що ситуація розвивається за найгіршим сценарієм, про який попереджали ще до початку війни. Зокрема, колишній держсекретар США Колін Пауелл застерігав, що війни «можуть загостритися до непередбачуваної мети, і вийти з них важче, ніж розпочати».

На тлі ескалації союзники США в регіоні дедалі жорсткіше реагують на події. Радник прем’єр-міністра Катару Маджед бін Мохаммед аль-Ансарі назвав ізраїльські удари по енергетичних об’єктах «небезпечними та безвідповідальними».

У свою чергу міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді заявив, що конфлікт уже переріс у «катастрофу» та попередив, що адміністрація Дональда Трампа «втратила контроль над власною зовнішньою політикою».

Іран, своєю чергою, намагається відновити стримування і відповідає новими атаками по всьому регіону. Тегеран уже пригрозив діяти без обмежень у разі нових ударів по своїй інфраструктурі.

Водночас наслідки конфлікту виходять далеко за межі Близького Сходу. За оцінками The Guardian, удари по енергетичній інфраструктурі можуть вплинути на глобальні поставки газу. Компанія QatarEnergy попередила, що відновлення виробництва може тривати до п’яти років, а частину контрактів доведеться переглянути.

На цьому тлі ціни на енергоносії вже зростають, що створює додатковий тиск на економіки Європи та Азії.

Автори матеріалу також звертають увагу, що стратегія Ізраїлю змінюється. За словами політолога Натана Брауна, війна більше не є інструментом досягнення політичних домовленостей: «вона стає самою домовленістю».

Як повідомлялось, Сенат відхилив резолюцію про військові повноваження, яка мала на меті завадити президенту США Дональду Трампу розширювати військові дії проти Ірану.

Варто зазначити, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту. 

Теги: війна Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua