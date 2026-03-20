США втрачають контроль над війною на Близькому Сході: оцінка The Guardian

На тлі ескалації конфлікту союзники США в регіоні дедалі жорсткіше реагують на події

Ескалація війни з Іраном після ударів по газовому родовищу Південний Парс може мати неконтрольовані наслідки для регіону та світу. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Видання зазначає, що конфлікт загострився після атаки Ізраїлю на стратегічний енергетичний об’єкт, який Іран ділить із Катаром, та подальшої відповіді Тегерана по цілях у регіоні.

У матеріалі наголошується, що ситуація розвивається за найгіршим сценарієм, про який попереджали ще до початку війни. Зокрема, колишній держсекретар США Колін Пауелл застерігав, що війни «можуть загостритися до непередбачуваної мети, і вийти з них важче, ніж розпочати».

На тлі ескалації союзники США в регіоні дедалі жорсткіше реагують на події. Радник прем’єр-міністра Катару Маджед бін Мохаммед аль-Ансарі назвав ізраїльські удари по енергетичних об’єктах «небезпечними та безвідповідальними».

У свою чергу міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді заявив, що конфлікт уже переріс у «катастрофу» та попередив, що адміністрація Дональда Трампа «втратила контроль над власною зовнішньою політикою».

Іран, своєю чергою, намагається відновити стримування і відповідає новими атаками по всьому регіону. Тегеран уже пригрозив діяти без обмежень у разі нових ударів по своїй інфраструктурі.

Водночас наслідки конфлікту виходять далеко за межі Близького Сходу. За оцінками The Guardian, удари по енергетичній інфраструктурі можуть вплинути на глобальні поставки газу. Компанія QatarEnergy попередила, що відновлення виробництва може тривати до п’яти років, а частину контрактів доведеться переглянути.

На цьому тлі ціни на енергоносії вже зростають, що створює додатковий тиск на економіки Європи та Азії.

Автори матеріалу також звертають увагу, що стратегія Ізраїлю змінюється. За словами політолога Натана Брауна, війна більше не є інструментом досягнення політичних домовленостей: «вона стає самою домовленістю».

Як повідомлялось, Сенат відхилив резолюцію про військові повноваження, яка мала на меті завадити президенту США Дональду Трампу розширювати військові дії проти Ірану.

Варто зазначити, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.