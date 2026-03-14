Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
ЗСУ розширюють зону ураження великою кількістю безпілотників
фото з відкритих джерел

Українські атаки БПЛА унеможливлюють швидке перекидання особового складу та техніки росіян для підтримки наступальних операцій

Україна відмовилася кидати війська в бій, щоб протистояти невпинним хвилям російської живої сили, і замість цього обрала інший шлях до перемоги – ретельно сплановану кампанію з використанням безпілотників. Тепер ця стратегія починає приносити свої плоди. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Зазначається, що українські БпЛА «душать» російські передові сили, збільшуючи так звану зону ураження втричі в деяких районах. Мета проста: унеможливити для російських військ перекидання особового складу та техніки достатньо швидко для підтримки наступальних операцій.

За словами експертів, українські безпілотники тепер здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту, порівняно з приблизно 50 кілометрами кілька тижнів тому, розширюючи зону ураження до безпрецедентної глибини. Межі цієї зони мінливі та зигзагоподібні залежно від позицій елітних підрозділів українських безпілотників.

«Безпілотники постійно стежать, постійно завдають ударів. Це сповільнює їх, порушує їхній ритм і дає нам простір для контролю поля бою, не відправляючи людей на вірну смерть», – розповів The Telegraph солдат одного з українських батальйонів безпілотних систем.

Як зазначила керівниця російської групи в Інституті вивчення війни Катерина Степаненко, це вимагає часу і величезної кількості планування, але в результаті ця кампанія стала поворотним моментом у веденні безпілотної війни на полі бою.

Важкі ударні дрони

ЗСУ розгорнули важкі безпілотні бомбардувальники для ураження ключових російських систем, включаючи системи радіоелектронної боротьби, зенітні установки та обладнання, що дозволяє Росії завдавати ударів або перехоплювати безпілотники.

«Важкі бомбардувальники-безпілотники дають перевагу, оскільки вони здатні переслідувати спеціалізовані цілі. Підриваючи та придушуючи ці російські засоби, українські сили створюють умови, в яких більше безпілотників можуть літати на великих відстанях, не будучи перехопленими або придушеними», – каже Степаненко.

Знищення російської ППО

Знищення російських систем ППО, включаючи моделі «Бук», «Тор» і «Панцир-С1», послабило російську оборону, відкрило повітряний простір для безпрецедентної кількості легких дронів, які найбільше схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Нестача засобів ППО також змусила росіян покладатися на застаріле обладнання, повідомили The Telegraph солдати на передовій.

Дімко Жлуктенко, солдат і аналітик 413-го полку безпілотних систем України, сказав: «У деяких випадках російські підрозділи, як повідомляється, знімали багатоствольні кулеметні установки зі старих радянських ударних вертольотів... і встановлювали їх на саморобні вантажівки з кулеметами для боротьби з безпілотниками».

При цьому ЗСУ не тільки розширюють зону ураження великою кількістю безпілотників, але й використовують цю можливість для проведення цілеспрямованої кампанії проти російської техніки та логістичних вузлів, щоб ускладнити перекидання техніки Москвою ближче до лінії фронту, зазначається в статті.

Мета полягає в тому, щоб змусити російські війська долати великі відстані пішки, щоб дістатися до своїх позицій, що в кінцевому підсумку послабить їхню здатність утримувати оборонні лінії.

«Думаю, результати говорять самі за себе. Росія втрачає величезну кількість рідкісних систем ППО, радарів, і немає можливості швидко їх поповнити», – каже Дмитро Жлуктенко.

Раніше повідомлялося, що успішні контратаки Збройних сил України на південному фронті здатні зірвати майбутній план наступу Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають фахівці, Сили оборони України активізували контратаки не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області. «Ці контратаки створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року», – ідеться у статті.

Нагадаємо, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

До слова, Кремль змінив підхід до набору іноземців у російську армію для участі у війні проти України. Вербування тепер здійснюється на системній основі. Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали – закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва РФ на континенті.

Читайте також:

Теги: росія смерть солдат дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua