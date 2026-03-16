Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни

Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що Іран та країни, які були ним атаковані роками жили у мирі

Президент Дональд Трамп знову висловив здивування щодо атак Ірану у відповідь на сусідні країни Перської затоки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На запитання, чи здивований він тим, що його не проінформували про те, що Іран може завдати удару по сусідніх країнах, Трамп відповів журналістам: «Ні, найвидатніші експерти – ніхто не думав, що вони завдадуть удару. Вони були, я б не сказав, дружніми країнами. Вони були щось на кшталт нейтральних. Вони жили з ними роками».

Іран здійснив удари у відповідь на низку країн Близького Сходу, зокрема Катар, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Кувейт.

Як відомо, Іран вдарив дронами по ключовому нафтовому порту Об'єднаних Арабських Еміратів. 

Порт Фуджейра вважається одним із найбільших у світі центрів зберігання та бункерування нафти – другим за значенням після Сингапуру. Він розташований за межами Ормузької протоки, в акваторії Оманської затоки. Завдяки цьому порт має стратегічне значення для світової енергетики, адже дозволяє експортувати нафту в обхід ключового морського маршруту.

Нагадаємо, союзники Сполучених Штатів очікують, що конфлікт на Близькому Сході, пов’язаний із військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану, може затягнутися на кілька місяців і завершитися не раніше вересня.

До слова, ізраїльська авіація вночі 16 березня завдала удару по літаку в аеропорту Тегерана, яким користувався верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Внаслідок атаки борт було знищено.

Теги: Дональд Трамп війна США Іран

Читайте також

Інфантіно заявив, що Трамп вітає участь збірної Ірану у Чемпіонаті світу
Стала відома позиція Трампа щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
11 березня, 09:37
Росіяни намагаються тиснути на Сили оборони і надалі просуватися у центральну частину Гришиного
Сили оборони повідомили про підготовку росіян до наступу на Покровському напрямку
5 березня, 06:59
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки
Окупанти вдарили по Сумщині: загинуло четверо людей (фото)
27 лютого, 20:54
Роман Куценко відзначений орденами «За Мужність» I, II та III ступенів.
Знищив понад десять російських повітряних об'єктів. Згадаймо Романа Куценка
26 лютого, 09:00
Україна перевернула шахову дошку
Україна перевернула шахову дошку
25 лютого, 18:00
Закритий брифінг у Конгресі США відбувся після заяв Трампа
Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном
25 лютого, 15:09
Пьотр Лукасевич: Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм
Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні
24 лютого, 19:00
Ексрадник Трампа Джон Болтон заявив, що США не розробили стратегію перемоги України
Ексрадник Трампа оцінив 12 років політики США щодо України
24 лютого, 17:06
Суд визнав власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька колаборантом. Проте він не сів за ґрати, а повертає мільйони, арештовані раніше
Джекпот колаборанта. Держава без бою віддала 122 млн грн Судові хроніки
20 лютого, 12:55

Політика

Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
На Кубі стався другий за місяць блекаут
На Кубі стався другий за місяць блекаут
Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Києву
Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Києву
Трамп розповів, що насправді боїться Путін
Трамп розповів, що насправді боїться Путін
«Енергетичний Рамштайн» у Брюсселі: подробиці
«Енергетичний Рамштайн» у Брюсселі: подробиці
Дипломатичні галюцинації Сійярто: у МЗС України дотепно висміяли фантазії угорського колеги
Дипломатичні галюцинації Сійярто: у МЗС України дотепно висміяли фантазії угорського колеги

Новини

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
