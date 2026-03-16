Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни

Дональд Трамп зауважив, що Іран та країни, які були ним атаковані роками жили у мирі

Президент Дональд Трамп знову висловив здивування щодо атак Ірану у відповідь на сусідні країни Перської затоки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На запитання, чи здивований він тим, що його не проінформували про те, що Іран може завдати удару по сусідніх країнах, Трамп відповів журналістам: «Ні, найвидатніші експерти – ніхто не думав, що вони завдадуть удару. Вони були, я б не сказав, дружніми країнами. Вони були щось на кшталт нейтральних. Вони жили з ними роками».

Іран здійснив удари у відповідь на низку країн Близького Сходу, зокрема Катар, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Кувейт.

Як відомо, Іран вдарив дронами по ключовому нафтовому порту Об'єднаних Арабських Еміратів.

Порт Фуджейра вважається одним із найбільших у світі центрів зберігання та бункерування нафти – другим за значенням після Сингапуру. Він розташований за межами Ормузької протоки, в акваторії Оманської затоки. Завдяки цьому порт має стратегічне значення для світової енергетики, адже дозволяє експортувати нафту в обхід ключового морського маршруту.

Нагадаємо, союзники Сполучених Штатів очікують, що конфлікт на Близькому Сході, пов’язаний із військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану, може затягнутися на кілька місяців і завершитися не раніше вересня.

До слова, ізраїльська авіація вночі 16 березня завдала удару по літаку в аеропорту Тегерана, яким користувався верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Внаслідок атаки борт було знищено.