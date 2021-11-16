Через кліматичні зміни Україна може втратити сільськогосподарські землі

Важливо діяти вже зараз, якщо ми хочемо, аби у наших дітей була їжа

Вже зараз тисячі українців помирають через погану екологію та погодні стрибки

За словами міністра аграрної політики, кліматичні зміни ставлять під ризик 2/3 всіх сільськогосподарських земель України. А від забруднень вугільних ТЕС щороку помирає 3 тисячі українців – вдвічі більше ніж у всьому ЄС, хоча населення там вдесятеро більше.

Кліматичні ініціативи – це не просто «щоб не було соромно перед цивілізованим світом». Це про наш прямий інтерес.

Завершилася конференція СОР26 у Глазго – головна подія світового кліматичного порядку денного. Порядку денного життя наших дітей у майбутньому.

Організаторам конференції вже закидають нерішучість та недостатньо амбітні цілі. За словами експертів, підтримані на COP26 ініціативи допоможуть втримати підвищення температури до кінця століття в межах 1,8-2,4°С. Це точно вище за декларовану мету у 1,5°С.

Гостро стоїть питання, як змусити країни, що ігнорують проблему зміни клімату (серед них і Pociя), – бути солідарними з усім світом заради спільного майбутнього.

З хорошого – Україна під час конференції доєдналася до ініціатив скорочення викидів метану, збереження та відновлення лісів, а також відмови від вугілля. З 2035 року. Дата тут важлива – бо ми вже чуємо від представників влади, що у цьому році вони вже почали реалізовувати цю задачу, хоча насправді – вони просто забули закупити вугілля

Важливо, щоб ми нарешті покінчили з класичною для української влади моделлю поведінки – «обіцяємо щось, а потім сподіваємося пропетляти між крапельками». Як, наприклад, із новою моделлю вуглецевого оподаткування імпорту з боку Євросоюзу – СВАМ. Вона запрацює вже за 4 роки, але команда Зеленського досі вірить, що нас «омине». Тому конкретних пропозицій щодо того, як українська економіка буде жити за умов нового оподаткування та конкурувати на рівних – в риториці влади ми не чуємо від слова «зовсім».

Така ж ситуація з іншими важливими кліматичними аспектами. Відмова від вугілля? Плануємо вже скоро, але як – невідомо. Сприяти розвитку відновлювальної енергетики? Давайте краще подумаємо про акциз на зелену генерацію. Є брак накопичувачів та маневрових потужностей? Законопроєкт будемо обговорювати, лише коли припече обмежувати зелені потужності на 10-15% та випалювати останнє вугілля на складах... І так з усім.

Команді Зеленського час нарешті подорослішати.

Боротьба зі зміною клімату – це турбота про нормальне життя наших дітей без природних катастроф, голоду та бідності. І ніхто за нас наші проблеми не розв'яже.

Джерело: блог Інни Совсун

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