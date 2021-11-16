На заправці під Києвом продається небезпечне пальне

Працівники екологічної інспекції виявили на АЗС небезпечний бензин і дизельне паливо

Пальне на АЗС не відповідає технічним показникам якості

Автозаправна станція ТОВ «МК Октан-95» у Софіївській Борщагівці на Київщині розповсюджує пальне, яке за результатами експертизи та протоколів випробувань акредитованої лабораторії не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Пальне не відповідає наступним показникам:

продукція автомобільного бензину А-92-Євро5-Е5 не відповідає за показниками «Детонаційна стійкість», «Вміст сірки», «Об’ємна частка бензолу», «Масова частка кисню»;

продукція автомобільного бензину А-95-Євро5-Е5 не відповідає за показниками «Детонаційна стійкість», «Вміст сірки», «Об’ємна частка бензолу», «Масова частка кисню», «Об’ємна частка кисневмісних сполук»;

продукція дизельного палива ДП-З-Євро5-В0 не відповідає за показниками «Вміст сірки» , «Температура спалаху в закритому тиглі»

АЗС, де розповсюджується небезпечне пальне, розташована за адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 48-А, 48-Б.

Нагадаємо, нещодавно влада також перевірила якість пального на українських АЗС. Результати виявилися невтішними.

Також нещодавно експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль.

Відома мережа АЗС показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.