Експосол США зробив пропозицію російським бізнесменам. Кремль заметушився

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков намагався переконати журналістів, що російські бізнесмени не зацікавлені в такій пропозиції

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол запропонував знімати санкції з російських бізнесменів, які засудять «військову спецоперацію» РФ та пожертвують Україні половину свого статку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков одразу прийнявся запевняти росіян, що російські бізнесмени, які працюють і отримують дохід у Росії, навряд чи сприймуть серйозно пропозицію про зняття західних санкцій.

«Великі підприємці ногами стоять на російській землі. Їхні підприємства працюють тут, їхні інвестиції працюють тут, в Росії, їхній бізнес ведеться тут, їхній основний дохід теж виникає тут. Тому ті, хто стоїть ногами тут, звичайно, такі пропозиції навряд чи серйозно сприймуть», – сказав Пєсков.

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Пєсков також нагадав, що російська влада, звичайно ж, вважає західні санкції незаконною з погляду міжнародного права.

На думку експосла США в Росії Макфола, санкції потрібно розширити щодо росіян, які обіймають державні посади. Дипломату видається справедливим, що чиновники можуть піти зі своїх посад і таким чином уникнути обмежувальних заходів.

Нагадаємо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін намагався переконати російських олігархів, що зараз у РФ найвигідніше будувати бізнес. Проте мільярдери не виглядали задоволеними словами диктатора й позіхали під час його промови.

До слова, двоє російських олігархів домагаються виключення зі списку санкцій. Росіяни вважають, що зняття санкцій має бути пов'язане з публічною відмовою від режиму Путіна і його агресивної війни.