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Експосол США зробив пропозицію російським бізнесменам. Кремль заметушився

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Експосол США зробив пропозицію російським бізнесменам. Кремль заметушився
Колишній посол США у Росії Майкл Макфол
фото з відкритих джерел

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков намагався переконати журналістів, що російські бізнесмени не зацікавлені в такій пропозиції

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол запропонував знімати санкції з російських бізнесменів, які засудять «військову спецоперацію» РФ та пожертвують Україні половину свого статку. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков одразу прийнявся запевняти росіян, що російські бізнесмени, які працюють і отримують дохід у Росії, навряд чи сприймуть серйозно пропозицію про зняття західних санкцій.

«Великі підприємці ногами стоять на російській землі. Їхні підприємства працюють тут, їхні інвестиції працюють тут, в Росії, їхній бізнес ведеться тут, їхній основний дохід теж виникає тут. Тому ті, хто стоїть ногами тут, звичайно, такі пропозиції навряд чи серйозно сприймуть», – сказав Пєсков.

Пєсков також нагадав, що російська влада, звичайно ж, вважає західні санкції незаконною з погляду міжнародного права.

На думку експосла США  в Росії Макфола, санкції потрібно розширити щодо росіян, які обіймають державні посади. Дипломату видається справедливим, що чиновники можуть піти зі своїх посад і таким чином уникнути обмежувальних заходів. 

Нагадаємо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін намагався переконати російських олігархів, що зараз у РФ найвигідніше будувати бізнес. Проте мільярдери не виглядали задоволеними словами диктатора й позіхали під час його промови.

До слова, двоє російських олігархів домагаються виключення зі списку санкцій. Росіяни вважають, що зняття санкцій має бути пов'язане з публічною відмовою від режиму Путіна і його агресивної війни. 

Теги: росія Дмитро Пєсков посол бізнес путін санкції

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