Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

Усі відповідні служби працюють на місці події

У Вінницькій області внаслідок нічної російської атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякую за оперативну і злагоджену роботу. Дякую силам ППО за захист!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська терористична армія у ніч проти 20 січня атакувала Дніпро. Внаслідок цього постраждали люди.

Також на світанку 20 січня російська терористична армія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.

Зокрема, у ніч проти 20 січня ворог знову здійснив комбінований масований обстріл – під ударом був Лівий берег столиці. Поліцейські фіксують наслідки ворожого обстрілу Києва. За даними правоохоронців, станом на 8:00 відомо про одну постраждалу.