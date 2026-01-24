Головна Країна Події в Україні
Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті
Окремо головнокомандувач звернув увагу на роль радіоелектронної боротьби в сучасній війні
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Головнокомандувач пояснив, чому ЗСУ змінюють правила сучасної війни

Збройні сили України кардинально змінюють підхід до ураження ворожих цілей, відмовляючись від масованого вогню на користь точкових ударів дешевими й ефективними засобами. Як інформує «Главком», про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час виступу на Стратегічному діалозі в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів. Виступ головкома наводить Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Сирського, «війна в Україні давно вийшла за межі регіонального конфлікту і стала простором, де формується майбутнє глобальної безпеки. Події під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря вже сьогодні впливають на доктрини та практики євроатлантичних армій».

«Українська армія робить ставку на технології та децентралізацію, адаптуючись швидше, ніж це встигають описати військові підручники. Ми змінюємо філософію ураження: замість масованого вогню – точкове знищення. Вартість дрона – близько 500 доларів, а знищеної цілі – мільйони», – підкреслив він.

Окремо головнокомандувач звернув увагу на роль радіоелектронної боротьби. Без переваги або хоча б паритету в РЕБ високотехнологічне озброєння швидко втрачає цінність.

За його словами, ЗСУ навчилися створювати «купол РЕБ» для захисту техніки та окопний РЕБ для піхоти. Завдяки технологізації та новим підходам минулого року українським військовим вдалося знизити загальні втрати на 13%.

Водночас Сирський застеріг: «Росія робить ставку на втому Заходу й виснаження людських ресурсів України. У відповідь ЗСУ закликають партнерів не до символічної підтримки, а до надання інструментів для швидкої та силової зупинки агресора».

Нагадаємо, стратегічний перелом у війні Росії проти України можливий уже у 2026 році за умови досягнення переваги в технологіях, змаганні економік та збереження підтримки міжнародних партнерів. 

Раніше повідомлялося, що упродовж 2025 року кількість втрат особового складу ЗСУ зменшилося на 13%.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що понад 46 тис. українських бійців загинули на війні із початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні перетнула символічний рубіж

