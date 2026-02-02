«Ми не приїхали по гранти». Учасник російської Платформи в ПАРЄ розповів, хто її фінансує

Андрій Волна: «Витрачаємо свої задля того, щоб наш голос був почутий і щоб допомогти Україні»

Відомий травматолог Андрій Волна, який понад два роки оперує поранених українських захисників у Києві, учасник Платформи росіян в Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що діяльність Платформи не має жодного зовнішнього фінансування й ґрунтується виключно на волонтерських засадах. Про це він сказав в інтерв''ю «Главкому».

За його словами, робота учасників Платформи не оплачується, а сама ініціатива не отримує жодних грантів чи бюджетних коштів. Депутати ПАРЄ, нагадав Волна, отримують заробітну плату лише за основним місцем роботи.

Участь у заходах Платформи, зокрема поїздки до Страсбурга, відбувається або за підтримки політичних сил чи рухів, до яких належать учасники, або за власний рахунок. «Можу точно сказати, що багато хто приїхав за власні кошти», – зазначив він.

Волна також відкинув звинувачення у тому, що учасники Платформи нібито «приїхали по гранти». За його словами, ситуація протилежна: вони не лише не отримують фінансової вигоди, а й свідомо витрачають власні ресурси заради публічної позиції та підтримки України.

«Ми не приїхали по гранти. Ми не отримуємо грошей за цю діяльність, понад те – витрачаємо свої задля того, щоб наш голос був почутий і щоб допомогти Україні», – наголосив він.

До слова, Волна виступив із різкою заявою щодо Юлії Навальної та її оточення. За словами Волни, представників «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) не лише не запросили до ПАРЄ, а й не розглядають як партнерів для розмови через їхню неоднозначну позицію щодо України.

Нагадаємо, бюро ПАРЄ розглядає Платформу як діалоговий майданчик з представниками різних середовищ росіян, які втекли з батьківщини у 2022 році і які мають антивоєнні переконання. Українська делегація в Асамблеї не вітала саму ідею представництва росіян у будь-якому форматі.