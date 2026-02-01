Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу

Міністр нагадав, що «у Європі знову існує військова загроза»

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Україна «буде мертва вже завтра», якщо Захід припинить допомогу Києву. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Kameramann Bayern.

«І тут я процитую не Віллі Брандта, не Курта Шумахера і не Гельмута Шмідта, а Мартіна Лютера: «Сумною дупою радісно не пукнеш». Адже нам нічим не допомагають нескінченні скарги на те, наскільки жахливі вороги демократії. Ні, все залежить від того, з якою пристрастю ми готові відстоювати цю демократію», – сказав Пісторіус.

Міністр нагадав, що «у Європі знову існує військова загроза», оскільки «війна йде за дві години» від Берліна. За його словами, «Путін завжди давав зрозуміти, що його турбує не лише Україна», тому німці мають бути готові до оборони, «мають закупити матеріали та зброю».

Пісторіус наголосив, що «якщо цього не робити, будуть наслідки».

«По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка, яку ми надаємо зараз. І тому так важливо, щоб ми, як Німеччина, чітко дали зрозуміти в НАТО, що ми підтримуємо Україну, навіть якщо це вартує великих грошей», – наголосив глава міноборони.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не має можливості передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot зі своїх безпосередніх запасів. Він підкреслив, що Німеччина вже віддала Україні понад третину свого арсеналу цих систем, що є «непропорційно великим внеском» порівняно з іншими союзниками.

Як відомо, міністр оборони Михайло Федоров обговорив з очільником Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом співпрацю між країнами. Зокрема, йшлося про нарощення ППО та участь країни в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів.