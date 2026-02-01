Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
фото з відкритих джерел

Міністр нагадав, що «у Європі знову існує військова загроза»

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Україна «буде мертва вже завтра», якщо Захід припинить допомогу Києву. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Kameramann Bayern.

«І тут я процитую не Віллі Брандта, не Курта Шумахера і не Гельмута Шмідта, а Мартіна Лютера: «Сумною дупою радісно не пукнеш». Адже нам нічим не допомагають нескінченні скарги на те, наскільки жахливі вороги демократії. Ні, все залежить від того, з якою пристрастю ми готові відстоювати цю демократію», – сказав Пісторіус.

Міністр нагадав, що «у Європі знову існує військова загроза», оскільки «війна йде за дві години» від Берліна. За його словами, «Путін завжди давав зрозуміти, що його турбує не лише Україна», тому німці мають бути готові до оборони, «мають закупити матеріали та зброю».

Пісторіус наголосив, що «якщо цього не робити, будуть наслідки».

«По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка, яку ми надаємо зараз. І тому так важливо, щоб ми, як Німеччина, чітко дали зрозуміти в НАТО, що ми підтримуємо Україну, навіть якщо це вартує великих грошей», – наголосив глава міноборони.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не має можливості передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot зі своїх безпосередніх запасів. Він підкреслив, що Німеччина вже віддала Україні понад третину свого арсеналу цих систем, що є «непропорційно великим внеском» порівняно з іншими союзниками.

Як відомо, міністр оборони Михайло Федоров обговорив з очільником Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом співпрацю між країнами. Зокрема, йшлося про нарощення ППО та участь країни в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів. 

Читайте також:

Теги: Німеччина міністр Міноборони війна путін Україна Борис Пісторіус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євросоюз увів у дію систему IRIS2 для військових і урядів
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
28 сiчня, 10:35
Папа підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів
Папа зробив заяву про кінець війни в Україні
25 сiчня, 16:51
Кінець ілюзії міжнародного порядку
Кінець ілюзії міжнародного порядку
21 сiчня, 14:03
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51
Нині триває 1418-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
11 сiчня, 08:20
Міністр оборони Британії повідомив про виділення фінансування для військових
Британія готує війська до розгортання в Україні: виділено £200 млн на модернізацію та захист
10 сiчня, 11:02
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
8 сiчня, 09:34
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки
6 сiчня, 12:15
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58

Соціум

Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua