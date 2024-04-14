У Тегерані пройшли мітинги на підтримку атаки на Ізраїль

У Тегерані люди підтримали атаку на Ізраїль

Люди запускали феєрверки і скандували «смерть Америці» та «смерть Ізраїлю»

У столиці Ірану Тегерані тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати запуски ракет та безпілотників на Ізраїль.

Демонстранти розмахували палестинськими прапорами та прапорами Корпусу вартових Ісламської революції.

фото: Reuters

Люди запускали феєрверки і скандували «смерть Америці» та «смерть Ізраїлю».

Великий натовп демонстрантів зібрався також біля британського посольства в Тегерані.

фото: AP

фото: AFP

Нагадаємо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Було випущено понад 200 повітряних засобів. Про це розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі

Як повідомлялося, представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило, що Тегеран збирається обмежитися вже завданою цієї ночі хвилею ударів по території Ізраїлю. Однак можливе і продовження повітряних атак.

«Військові дії Ірану, проведені відповідно до статті 51 Статуту ООН щодо законної оборони, були відповіддю на агресію сіоністського режиму (ізраїльської сторони – ред.) проти наших дипломатичних приміщень у Дамаску. Справу можна вважати завершеною», – йдеться в заяві представництва.

При цьому іранська делегація наголосила, що можливі і нові хвилі атак, якщо Ізраїль «зробить ще одну помилку».