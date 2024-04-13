Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч

Низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни

США перекидають додаткові сили на Близький Схід. Польща створила Раду з питань співпраці з Україною. Путін планує перезапустити Запорізьку АЕС. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 квітня, щоб ви були в курсі подій.

США перекидають додаткові сили на Близький Схід

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль. Про це журналістам низки американських ЗМІ, зокрема CNN, повідомив неназваний представник Пентагону.

За словами посадовця, цей крок спрямований на «посилення регіональних зусиль зі стримування і посилення захисту американських військ». За даними CNN, США не очікують, що Іран або підтримувані ним сили нападуть на американських військових у межах удару у відповідь по Ізраїлю, але про всяк випадок передислоковують сили і засоби.

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити. Байден також сказав, що Сполучені Штати віддані захисту Ізраїлю.

«Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми підтримаємо Ізраїль, ми допоможемо захистити Ізраїль, і Іран не досягне успіху», — сказав Байден.

США намагатимуться перехопити будь-яку зброю, запущену в бік Ізраїлю, якщо це буде можливо, повідомили CNN два американських чиновники.

Низка країн просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль

Низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни.

Зокрема, міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян покинути Іран. Також міністерство закордонних справ Франції звернулося до громадян країни з проханням утриматись від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій.

Міністерство закордонних справ Польщі раніше також оновило попередження для поляків щодо поїздок та перебування в Ізраїлі, на палестинських територіях та Лівані.

Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн наказали своїм громадянам негайно покинути Ізраїль та Іран.

Польща створила Раду з питань співпраці з Україною

У Польщі створено Раду з питань співпраці з Україною – громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови. Про це розповів уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль в інтерв’ю РАР.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уже підписав відповідне розпорядження, головою органу призначено Павла Коваля.

«Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Цей склад буде сформований протягом найближчих тижнів», – розповів Коваль.

За його словами, у межах Ради функціонуватимуть робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами й матиме представництва в регіонах. Детальніше структуру й функції органу визначать найближчим часом.Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».

Путін планує перезапустити Запорізьку АЕС

Російський диктатор Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Наразі п'ять із шести реакторів залишаються у стані «холодна зупинка», шостий – у режимі «гаряча зупинка» для виробництва пари та тепла. У планах РФ – відновлення роботи хоча б одного реактора станції. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.

Як розповіли опитані WSJ експерти, Росія навряд чи має достатню кількість фахівців, щоб безпечно перезапустити станцію. Перезапуск електростанції також створить нову безпекову загрозу, яка вже є настільки серйозною, що рада директорів МАГАТЕ провела екстрене засідання в четвер, щоб обговорити нещодавні атаки безпілотників.

Китай різко збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні

Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, в свою чергу, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для використання у війні проти України. Про це пишуть Reuters і AP.

Китайські та російські компанії також працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у Росії, і китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетного палива.

До того ж, Китай надав Росії двигуни БпЛА і турбореактивні двигуни для крилатих ракет. Країни разом працюють над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні.

Посилаючись на дані розвідки, американські посадовці також заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України.