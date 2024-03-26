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Ворог застосував тактику подвійного удару: ЗСУ розкрили особливості обстрілу Одеси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог застосував тактику подвійного удару: ЗСУ розкрили особливості обстрілу Одеси
Ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією
фото ілюстративне

По Одесі ударила спочатку одна ракета, через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна

Під час обстрілу Одеси 25 березня ворог спершу спрямував одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу – практично у те ж саме місце. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Спочатку по Одесі одна ракета ударила, через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна. «Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення», – констатувала Гуменюк.

Вона додала, що ситуація залишається досить напруженою. «Оскільки і вздовж лінії бойового зіткнення, ворог тероризує, і намагається зачіпляти більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одеській області», – зазначила спікерка.

Нагадаємо, 25 березня в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по місту Одеса.

За даними глави ОВА, станом на 19:17 було відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією.

Триває 762-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників на 6 напрямках, найактивніше штурмували Лиманський та Новопавлівський.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.  Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: Одеса балістичні ракети

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