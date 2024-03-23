Окупанти атакували Одещину балістикою

Ворожа балістична ракета влучила по Білгород-Дністровському району

Російські загарбники вдарили балістичною ракетою по Одещині. Крім того, ворог атакував регіон безпілотниками. Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

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«Силами оборони півдня України над Чорним морем знищено два розвідувальних дрони типу Zala», – йдеться в повідомленні.

Також ворожа балістична ракета, імовірно «Іскандкр-М», спрямована з тимчасово окупованого Криму, влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району.

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Інформація про руйнування і постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» глава Одещини Олег Кіпер оцінив ризики для свого регіону з боку невизнаного Придністров’я та Гагаузії.

Також глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області.