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Окупанти атакували Одещину балістикою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти атакували Одещину балістикою
Ворожа балістична ракета влучила по відкритій території Одеської області
фото: міноборони РФ (ілюстративне)

Ворожа балістична ракета влучила по Білгород-Дністровському району

Російські загарбники вдарили балістичною ракетою по Одещині. Крім того, ворог атакував регіон безпілотниками. Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

«Силами оборони півдня України над Чорним морем знищено два розвідувальних дрони типу Zala», – йдеться в повідомленні.

Також ворожа балістична ракета, імовірно «Іскандкр-М», спрямована з тимчасово окупованого Криму, влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району.

Інформація про руйнування і постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» глава Одещини Олег Кіпер оцінив ризики для свого регіону з боку невизнаного Придністров’я та Гагаузії.

Також глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області.

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Теги: Одещина балістичні ракети обстріл безпілотник

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