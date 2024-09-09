Глава ЦРУ заговорив про ядерні погрози Путіна. ISW оцінив загрозу

Ядерна риторика Кремля, швидше за все, була частиною рутинної інформаційної операції, спрямованої на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки

Російський диктатор Володимир Путін продовжить періодично залякувати ядерною зброєю, але навряд чи використає її в Україні чи деінде. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що, за оцінками ЦРУ, Росія розглядала можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року, і що він контактував з цього питання з директором Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергієм Наришкіним.

«Оцінка ЦРУ щодо можливої ​​готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні восени 2022 року відповідала посиленню російської риторики щодо ядерного протистояння на тлі успішних українських контрнаступальних операцій у Херсонській та Харківській областях. Проте ця риторика, швидше за все, була частиною рутинної інформаційної операції, спрямованої на стримування західної допомоги Україні в сфері безпеки, ніж показником готовності Росії застосувати ядерну зброю», – зауважили аналітики.

Вони нагадали, що Кремль неодноразово посилався на «ледве завуальовані загрози ядерної конфронтації між Росією та Заходом під час ключових моментів політичних дискусій щодо подальшої військової допомоги Україні». Так, восени 2022 року Росія хотіла викликати страх серед тих, хто приймає рішення.

ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде.

Нагадаємо, що на початку вересня в тимчасово окупованому Криму очевидці зафіксували рух військових вантажівок з номерами, які вказують на їхню приналежність до 12-го ГУМО РФ. Це управління відповідає за зберігання, експлуатацію та обслуговування ядерних боєприпасів.

До слова, російська влада заявила, що уточнює Доктрину використання ядерної зброї.

Як повідомляв Financial Times, російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки.