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«Це дуже обмежена операція»: Шольц зробив прогноз щодо наступу ЗСУ на Курщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це дуже обмежена операція»: Шольц зробив прогноз щодо наступу ЗСУ на Курщині
Канцлер Німеччини запевнив, що країна буде і надалі підтримувати Україну попри суперечки, які виникли останніми днями
Фото: Getty Images

Лідер Німеччини підкреслив, що Україна готувала операцію «дуже таємно і без зворотного зв'язку» зі своїми західними партнерами

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Збройні Сили України, ймовірно, не залишаться надовго в Курській області РФ. Про це Шольц заявив під час візиту до Молдови в середу, 21 серпня, повідомляють DPA та Reuters.

Німецький канцлер вважає, що наступ ЗСУ на Курщині – «дуже обмежена в просторі та часі операція». Він уточнив, що не знає цього напевне, але «наразі це неможливо прокоментувати».

На думку Шольца, українські війська навряд чи надовго залишаться на території Росії після їхнього наступу в Курській області.

Лідер Німеччини підкреслив, що Україна готувала операцію «дуже таємно і без зворотного зв'язку» зі своїми західними партнерами.

Водночас канцлер Німеччини залишив без відповіді питання про те, як він ставиться до використання в операції німецької техніки.

Нагадаємо, ЗМІ поширили повідомлення про те, що ЗСУ використовують німецьку зброю в ході операції у Курській області. У відповідь на це міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю srf.ch заявив, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України.

Також Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну у війні з Росією, оскільки програш Києва був би вкрай небезпечним, заявив віце-канцлер ФРН та голова німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек. За його словами, які цитує видання Funke, допомога надаватиметься незалежно від будь-яких «якщо» чи «але».

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Теги: Україна Олаф Шольц наступ Курщина

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