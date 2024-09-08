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Розкрито справжню ціну ядерних погроз Кремля: оцінка голови розвідки США

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Розкрито справжню ціну ядерних погроз Кремля: оцінка голови розвідки США
фото з відкритих джерел

Глава розвідки США закликає не піддаватися на шантаж Путіна

Директор ЦРУ Білл Бернс під час свого візиту до Лондона закликав лідерів західних країн стримано реагувати на спроби ядерного шантажу з боку Росії, підкресливши, що це є звичною тактикою Кремля. Про це повідомляє The Guardian.

«Путін хуліган. Він продовжуватиме час від часу брязкати зброєю. Ми не можемо дозволити собі налякатися цим брязканням зброєю. Ми повинні пам’ятати про це», – зазначив очільник ЦРУ.

Він наголосив, що Захід не повинен піддаватися страху через ці погрози.

Директор ЦРУ також зізнався, що восени 2022 року він вважав реальним ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України, проте зараз вважає, що такі заяви Кремля не слід сприймати надто серйозно.

«Був момент восени 2022 року, коли я вважав, що існував справжній ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї Росією в Україні», – розповів він.

У листопаді 2022 року Бернс особисто зустрівся з главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним у Туреччині, щоб чітко попередити про наслідки можливого використання Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї.

Теги: США погрози шантаж путін

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