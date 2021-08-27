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    Думки вголос

    Майстерклас з відповідальності. Чого треба повчитись українським політикам у Байдена

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    Президент США Джозеф Байден - Майстерклас з відповідальності. Чого треба повчитись українським політикам у Байдена
    Президент США Джозеф Байден
    Фото: The Washington Post

    А міг би на попередника спихнути...

    Мовою оригіналу

    Вы уже, наверное, видели новость, что одобрение деятельности Джо Байдена резко снизилось. И впервые стало меньше 50%.

    Но меня впечатлило другое! Байден заявил, что «фундаментально» признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.

    А мог бы на попередника спихнуть, который, собственно, и заключил договор с талибами.
    Поступок настоящего взрослого политика.

    Он также подтвердил, что эвакуация закончится до 31 августа. К слову, примерно 12,5 тыс. человек были эвакуированы из Кабула за последние сутки.

    На фото – нормальная реакция человека, который сообщает о страшной трагедии.

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Джозеф Байден Афганістан Талібан
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    Майстерклас з відповідальності. Чого треба повчитись українським політикам у Байдена