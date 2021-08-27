Майстерклас з відповідальності. Чого треба повчитись українським політикам у Байдена
А міг би на попередника спихнути...
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Вы уже, наверное, видели новость, что одобрение деятельности Джо Байдена резко снизилось. И впервые стало меньше 50%.
Но меня впечатлило другое! Байден заявил, что «фундаментально» признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.
А мог бы на попередника спихнуть, который, собственно, и заключил договор с талибами.
Поступок настоящего взрослого политика.
Он также подтвердил, что эвакуация закончится до 31 августа. К слову, примерно 12,5 тыс. человек были эвакуированы из Кабула за последние сутки.
На фото – нормальная реакция человека, который сообщает о страшной трагедии.
Джерело: блог Олени Яхно