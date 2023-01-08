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Мобілізованих росіян планують використають для наступу навесні та влітку – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізованих росіян планують використають для наступу навесні та влітку – розвідка
У Росії вже незабаром оголосять нову хвилю мобілізації
фото з відкритих джерел

Росії знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування

Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю виданню The Guardian.

Вадим Скібіцький зазначив, що країні-терористу знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх Росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені росіяни.

За словами представника воєнної розвідки України, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує:

«Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху», – підсумував Вадим Скібіцький.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії назвали «основну причину трагедії» у Макіївці – масове використання особовим складом усупереч забороні мобільних телефонів. Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

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Теги: розвідка росія Міноборони путін Міноборони РФ військові Україна втрати британська розвідка росіяни

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