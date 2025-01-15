Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова Івано-Франківської ОВА повідомила, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав

Зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Ранок в Україні розпочався з ракетного обстрілу. Ворог застосував різні типи озброєння. На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали Сили ППО», – йдеться у повідомленні.

Світлана Онищук зауважила, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

«На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем», – додала голова Івано-Франківської ОВА.

Нагадаємо, що зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Зауважимо, що вранці 15 січня у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення світла. До того ж, як повідомляє ДТЕК, у Дніпропетровській та Донецькій області введено екстрені відключення світла.

Як зазначалося, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

Читайте також:

Теги: росія росіяни російська ракета системи ППО Івано-Франківщина війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вучич подякував Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву за рішення щодо газу
Сербія продовжить отримувати газ із Азербайджану
12 сiчня, 18:57
Підроблений військовий квиток, знайдений у полоненого військового КНДР у Курській області, виписаний на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува)
Журналісти з'ясували, як росіяни оформляють корейців, відправлених на війну
11 сiчня, 23:12
Ветерани пропонували взяти підприємця Зотька на поруки
Ветерани просили, Печерський суд не послухав. Ігоря Зотька залишили під вартою
11 сiчня, 14:40
Майже через тиждень нової операції під Курськом Україна досягла дуже скромних успіхів на деяких ділянках
Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP
11 сiчня, 12:09
Косіняк-Камиш зазначив, що у колі країн, які надають найбільшу військову допомогу Україні, панує думка про потребу подальшого функціонування формату «Рамштайн» з ключовою участю в ній США
Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні
9 сiчня, 22:17
Удар припав на військово-промисловий комплекс в місті Кам’янськ-Шахтинський
У Ростовській області ЗСУ уразили підприємство, яке виготовляло паливо для ракет
26 грудня, 2024, 11:19
Після бою Усик підняв на ринзі шаблю Івана Мазепи
Усик підняв над рингом оригінальну шаблю гетьмана Мазепи (відео)
22 грудня, 2024, 02:08
Офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає.
У Сочі прогриміла серія вибухів: жителі скаржаться на атаку дронів
21 грудня, 2024, 06:50
У 2022 році Ігор Кирилов проводив брифінги міноборони, на яких розповідав про теракти, що готуються на території Росії
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
17 грудня, 2024, 07:09

Події в Україні

У чотирьох областях України скасовано графіки відключення світла
У чотирьох областях України скасовано графіки відключення світла
Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА
Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини
Втрати ворога станом на 15 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
12K
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
11K
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
8676
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7872
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua