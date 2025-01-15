Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА

Голова Івано-Франківської ОВА повідомила, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав

Зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Ранок в Україні розпочався з ракетного обстрілу. Ворог застосував різні типи озброєння. На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали Сили ППО», – йдеться у повідомленні.

Світлана Онищук зауважила, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

«На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем», – додала голова Івано-Франківської ОВА.

Нагадаємо, що зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Зауважимо, що вранці 15 січня у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення світла. До того ж, як повідомляє ДТЕК, у Дніпропетровській та Донецькій області введено екстрені відключення світла.

Як зазначалося, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.