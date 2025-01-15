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Росіяни окупували Янтарне на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни окупували Янтарне на Донеччині – DeepState
Російські війська окупувати Янтарне, що на Донеччині
фото: з відкритих джерел

Янтарне – українське село Курахівської міської громади Покровського району

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Янтарне, що на Донеччині.

У ніч проти 15 січня аналітики проєкту DeepState повідомили, російські війська окупували Янтарне.

Також повідомляється, що окупанти просунулись біля п'яти населених пунктів.

«Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Янтарне – українське село Курахівської міської громади Покровського району.

Раніше ми повідомляли, що ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку.

Нагадаємо, що триває 1057-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 40 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: Покровськ росіяни війна окупація Донеччина ворог окупанти

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